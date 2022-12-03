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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 11:28 | Обновлено 03 декабря 2022, 11:29
1715
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Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022

Им готовили фанфары, но они серьезно облажались

03 декабря 2022, 11:28 | Обновлено 03 декабря 2022, 11:29
1715
1
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

От героя до неудачника – один шаг. А то и меньше: один неудачный матч. В ниже приведенной подборке – сплошь и рядом яркие личности и сборные, которые в силу разных причин по итогам группового этапа ЧМ в Катаре оказались у разбитого корыта.

Гарет БЭЙЛ (Уэльс)

Getty Images/Global Images Ukraine

Все мы помним, как именно сборная Уэльса попала на чемпионат мира. На их месте должны были быть мы. И, почему-то кажется, что сборная Украины выступила бы, как минимум, не хуже, нежели Бэйл и компания.

Уэльс в Катаре не запомнился ничем. От слова «совсем». Единственный позитивный момент – ничья с американцами (1:1), которая, впрочем, никак не повлияла на их перспективы: команда Пейджа заняла итоговое последнее место в группе. А ее лидер – Гарет Бэйл – так и не сумел «хлопнуть дверью» на последнем для себя Мундиале.

Сборная ДАНИИ

Getty Images/Global Images Ukraine

«Отдушина Европы» - именно такой была сборная Дании на недавнем чемпионате Европы. Там датчане влюбили в себя весь континент. И не только из-за душещипательной истории с Эриксеном, но и из-за своей блестящей игры. Тогда, на Евро-2020, казалось, что нынешняя сборная Дании может повторить успех 1992 года, когда «викинги» стали чемпионами континента.
Подтверждением этой гипотезы мог служить и отборочный турнир датчан на ЧМ-2022, когда они забили 30 мячей, добыв девять побед в десяти поединках.
Но в Катаре все это датское великолепие померкло: лишь одно очко в трех матчах и последнее место в группе. Это провал, однозначно.

Карим БЕНЗЕМА (Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Что такое не везет, и как с этим бороться. В конкретной ситуации получается, что никак. Лидер сборной Франции Бензема накануне Мундиаля был очень осторожен: готовился сыграть на последнем для себя ЧМ (форварду «Реала» зимой исполнится 35 лет). Но не уберегся: от одной травмы излечился, другую получил.

Несмотря на то, что Дешам оставил Бензема в списке игроков сборной, в Катаре он вряд ли сыграет: не успеет восстановиться. Однако, поговаривают, сей факт не очень огорчил партнеров Карима по национальной команде. По слухам, обстановка в раздевалке «трехцветных» из-за отсутствия Бензема явно наладилась.

НЕЙМАР (Бразилия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Бразилии снова «вне игры». И снова – из-за травмы. И снова – со слезами на глазах. В игре первого тура – против сборной Сербии – Неймар травмировал ногу. И в двух оставшихся поединках группового турнира участия не принимал. Травма хоть и оказалась не очень серьезной, врачи и тренерский штаб приняли решение поберечь футболиста. А сам футболист обещает в скором времени вернуться еще более сильным.

Ну, посмотрим.

Сборная МЕКСИКИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Мексиканцы – традиционный участник групповых турниров чемпионатов мира. И традиционный крепкий орешек. Доселе в нынешнем столетии сборная Мексики исправно преодолевала групповой этап и выходила в плей-офф. Правда, дальше первого раунда она так и не доходила, но тем не менее…

Однако приятная для «ацтеков» традиция на ЧМ-2022 прервалась. Несмотря на победу в последнем туре – над Саудовской Аравией – подопечные Мартино заняли итоговое третье место. И вынуждены заблаговременно вернуться домой. И искать себе нового наставника – Мартино подал в отставку.

Сборная БЕЛЬГИИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Теперь уже можно говорить утвердительно: Мундиаль-2018 стал лебединой песней «золотого поколения» бельгийского футбола. Четыре года назад сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира. Сейчас же бесславно завершила свой поход на ЧМ в Катаре, не преодолев даже барьер группового этапа.

О проблемах в некогда мощной и сбалансированной команде начали говорить еще на Евро-2020, где Азар, Де Брюйне и компания выбыли на подступах к полуфиналу. С тех пор ситуация не улучшилась. Точнее, она ухудшилась. Достойной замены стареющим лидерам нет. А сами лидеры – или не тянут, или не в тонусе. В общем, худшие ожидания подтвердились: Бельгии очень нужна свежая кровь и перезагрузка.

Сборная ГЕРМАНИИ

Getty Images/Global Images Ukraine

От перестановки слагаемых сумма не меняется. На ЧМ-2018 сборная Германии под руководством Лева бесславно закончила свой путь по защите титула, вылетев уже после группового раунда. История повторилась и на ЧМ-2022, где Бундестим под руководством Флика постигла та же участь.

Казалось, что немцы сделали выводы из предыдущих неудач. Но это только казалось. Национальная сборная Германии до сих пор «сырая», нет необходимого баланса между ветеранами и молодежью: первые уже не могут, другие – еще. В общем, все сложно. Без шнапса не разобраться.

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Источник Sport.ua
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Avaksi
Як на мене розчарування тільки збірна Данії. Все інше - просто робочі моменти
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