Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии

Легендарный бразильский форвард Пеле не сумел победить рак кишки. Лечение болезни перестало приносить результаты, врачи приняли решение приостановить химиотерапию.

Пеле перевели на режим паллиативной помощи: врачи лишь пытаются облегчить боль и другие симптомы болезни 82-летней легенды футбола. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Пеле был внепланово госпитализирован. Кроме основных симптомов рака кишки, у него были одышка и отеки по всему телу.