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  4. Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии
Бразилия
03 декабря 2022, 16:47 |
1126
0

Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии

Легендарного форварда перевели на паллиативную помощь

03 декабря 2022, 16:47 |
1126
0
Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Легендарный бразильский форвард Пеле не сумел победить рак кишки. Лечение болезни перестало приносить результаты, врачи приняли решение приостановить химиотерапию.

Пеле перевели на режим паллиативной помощи: врачи лишь пытаются облегчить боль и другие симптомы болезни 82-летней легенды футбола. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Пеле был внепланово госпитализирован. Кроме основных симптомов рака кишки, у него были одышка и отеки по всему телу.

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Источник Reuters
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