Бразилия03 декабря 2022, 16:47 |
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Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии
Легендарного форварда перевели на паллиативную помощь
03 декабря 2022, 16:47 |
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Легендарный бразильский форвард Пеле не сумел победить рак кишки. Лечение болезни перестало приносить результаты, врачи приняли решение приостановить химиотерапию.
Пеле перевели на режим паллиативной помощи: врачи лишь пытаются облегчить боль и другие симптомы болезни 82-летней легенды футбола. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Пеле был внепланово госпитализирован. Кроме основных симптомов рака кишки, у него были одышка и отеки по всему телу.
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