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Бразилия
30 ноября 2022, 18:09 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:14
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0

Пеле снова внепланово попал в больницу

Легенда футбола борется с раком

30 ноября 2022, 18:09 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:14
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0
Пеле снова внепланово попал в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Легендарный бразильский форвард Пеле сегодня был внепланово госпитализирован. У «Короля футбола» обнаружили общий отек тела, а также сердечную недостаточность и спутанность сознания.

В последнее время Пеле боролся с раком толстой кишки, и перенес операцию по удалению опухоли. Также недавно он прошел курс химиотерапии, но желанных результатов он не принес.

В каком состоянии находится Пеле сейчас – неизвестно. Врачи отказываются давать прогнозы.

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Пеле
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Источник ESPN
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