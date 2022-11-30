Пеле снова внепланово попал в больницу

Легендарный бразильский форвард Пеле сегодня был внепланово госпитализирован. У «Короля футбола» обнаружили общий отек тела, а также сердечную недостаточность и спутанность сознания.

В последнее время Пеле боролся с раком толстой кишки, и перенес операцию по удалению опухоли. Также недавно он прошел курс химиотерапии, но желанных результатов он не принес.

В каком состоянии находится Пеле сейчас – неизвестно. Врачи отказываются давать прогнозы.