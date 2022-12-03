Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»

Агент форварда «Динамо» Киев Артема Беседина Константин Нестеренко прокомментировал слухи о переходе игрока в турецкий «Сивасспор»:

«Это неправда. Интерес есть, но до конкретных переговоров дело еще не дошло», - заявил Нестеренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с самым Бесединым «Сивасспор» уже договорился. Теперь турецкому клубу предстоят переговоры с «Динамо» Киев.

Беседин в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отличившись забитыми мячами. Контракт форварда с «бело-синими» рассчитан до 31 декабря 2024 года.