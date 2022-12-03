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  4. Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 17:42 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:17
491
4

Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»

Константин Нестеренко – об интересе со стороны «Сивасспора»

03 декабря 2022, 17:42 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:17
491
4
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Агент форварда «Динамо» Киев Артема Беседина Константин Нестеренко прокомментировал слухи о переходе игрока в турецкий «Сивасспор»:

«Это неправда. Интерес есть, но до конкретных переговоров дело еще не дошло», - заявил Нестеренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с самым Бесединым «Сивасспор» уже договорился. Теперь турецкому клубу предстоят переговоры с «Динамо» Киев.

Беседин в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отличившись забитыми мячами. Контракт форварда с «бело-синими» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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Источник FanDay
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Комментарии 4
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ona_proigraet
20 игр - ноль забитых голов. Поразительная результативность для форварда
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+2
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Vitaliksaj
По этому бревну ещё переговоры ведут, хуже нападающего в динамо не припомню, может только что Шаран, Шкапенко, Шацких, удивительно все они на 'Ш'
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0
Игорь Левченко
На OLX объяву дайте, в рубрике отдам даром, может кто и забирёт).
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0
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