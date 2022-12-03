10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре в самом разгаре. Впереди – самые важные, интересные и, вероятно, зрелищные поединки турнира, однако определенные выводы о нем уже можно подводить. Впрочем, на этот раз не будем углубляться в статистические расклады, тактические хитросплетения и кадровые решения главных тренеров 32 сборных, принимающих участие в мундиале. Наоборот, предлагаем несколько отойти от привычных для мира футбола рассуждений, и оценить то, в каком внешнем виде предстают перед многомиллионной армией фанатов наставники команд.

Вашему вниманию – десятка наиболее элегантных главных тренеров чемпионата мира по футболу 2022 года.

10. Ханс-Дитер Флик

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57-летнего наставника сборной Германии Ханса-Дитера Флика сложно назвать образцом стиля, однако он является ярким представителем немецкого выдержанного и прагматичного подхода к гардеробу. На турнире в Катаре специалист отдавал предпочтение темным тонам, одеваясь практически во все черное. Единственное исключение – белые кроссовки, которые давали четко понять, что перед нами не какой-либо бизнесмен, а все-таки футбольный тренер, не забывающий о спортивных атрибутах в своей одежде.

Возможно, слишком мрачные одеяния главного тренера и сыграли со сборной Германии злую шутку. Перед началом мундиаля многие специалисты сходились во мнении, что после провала на ЧМ-2018, где немцы даже не вышли из группы, в Катаре у них будет как минимум стадия плей-офф, однако судьба, лукаво улыбнувшись Флику и его подопечным, обернулась правильной стороной вовсе не к Германии, а к Японии и Испании…

9. Гарет Саутгейт

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52-летний коуч сборной Англии Гарет Саутгейт приучил к тому, что он отдает предпочтение классическому жилету, который иногда скрывал под пиджаком, но, как правило, просто надевал на рубашку, что добавляло ему изысканности и истинно английской аристократичности. Однако в Катаре специалист удивил многих тем, что отказался от своей гардеробной фишки, и предстал перед зрителями в традиционном пиджаке из смесовой шерсти, без жилета, а в обычной футболке с молнией возле шеи.

Безусловно, персональные поклонники Саутгейта наверняка огорчились тому, что их любимец решил несколько отойти от традиционных одеяний, однако для сборной Англии и самого специалиста куда важнее, что команда, в отличие от Германии, смогла выйти в плей-офф, и продолжит турнирный путь в Катаре битвой в 1/8 финала против Сенегала.

8. Роберто Мартинес

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49-летний испанец Роберто Мартинес с 2016 года работал с национальной сборной Бельгии. Ему посчастливилось руководить, вероятно, золотым поколением тамошнего футбола, однако достичь каких-то глобальных успехов Мартинес с этими игроками, к сожалению, не сумел. Вот и ЧМ-2022 бельгийцы завершили уже после групповой стадии, сенсационно заняв лишь третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой, что побудило Мартинеса заявить об уходе с должности.

Как бы там ни было, но на ЧМ-2022 Роберто традиционно для себя выглядел весьма элегантным. Он привычно отдавал предпочтение классическому костюму-двойке с обязательным галстуком с виндзорским узлом. Этот образ давал понять, что Мартинес предпочитает сдержанную элегантность, но не забывает про утонченность вкуса. Впрочем, после ряда промахов Ромелу Лукаку в поединке против Хорватии болельщики сборной Бельгии вряд ли все еще были способны по достоинству оценить внешний вид главного тренера национальной команды. На устах у них были совсем другие эпитеты в адрес Роберто Мартинеса, нежели элегантный…

7. Ригобер Сонг

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Еще в бытность игроком камерунец Ригобер Сонг радовал болельщиков и личных поклонников яркими перевоплощениями. Ныне 46-летний специалист возглавляет национальную команду родной страны, и это невероятный успех для него в качестве наставника. Возможно, куда более значительная ответственность за свои решения и действия привели к тому, что Сонг несколько смягчил внешнюю эксцентричность, однако до сих пор Ригобер выглядит невероятно круто.

В Катаре Сонг щеголяет с традиционными для африканцев дредами на голове, а также седоватой бородкой, добавляющей наставнику статусности и визуальной мудрости. Кроме того, Ригобер не брезгует на турнире обычной бейсболкой, а вот рубашку не видит необходимости заправлять, просто надевая поверх нее темный пиджак. Оценивая внешний вид Сонга невозможно обойти вниманием и многочисленные браслеты на запястьях рук – фишка, которая однозначно выделяет наставника камерунцев среди его коллег по цеху…

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6. Диего Алонсо

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47-летний наставник сборной Уругвая Диего Алонсо в бытность футболистом поиграл не только в Южной и Центральной Америке, но и в Европе, а также провел один год в Китае. Уже в качестве главного тренера Алонсо довелось поработать в Северной Америке с «Интер Майами», а потому этот человек прекрасно ориентируется в моде и стилях, которые остаются трендовыми на том или ином континенте.

Возможно, именно последний фактор привел к тому, что Диего Алонсо всегда предпочитает надевать традиционные костюмы, сшитые для него под заказ. Это позволяет ему в любой точке планеты выглядеть невероятным джентльменом, а внешний вид, как известно, позволяет с ходу открывать многие двери, ведь даже пословица утверждает, что встречают всегда именно по одежке. Более того, Диего Алонсо стоит выделять еще и потому, что работать этому специалисту приходится с весьма непростой с кадровой, тактической и – главное – психологической точек зрения группой футболистов, которые и составляют костяк сборной Уругвая. Быть для них авторитетом после Оскара Табареса, который провел на посту коуча национальной команды 15 лет и финишировал с уругвайцами на четвертом месте на ЧМ-2010 – очень и очень непросто…

5. Мурат Якин

Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин (справа)

48-летний главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин в последнее время отошел от щеголеватых костюмов в сторону простоты, и от этого его внешний вид, кажется, только выиграл. Если в дорогущих пиджаках швейцарец с турецкими корнями часто напоминал какого-то швейцара или официанта из элитного ресторана, то сейчас Мурат выезжает исключительно на собственной природной обаятельности, подкрепленной харизматичностью.

Сложно сказать, кто посоветовал Якину в Катаре останавливать выбор на обычных спортивных одеждах – курточке и футболке, - однако это имиджевое решение однозначно можно занести в плюс специалисту.

4. Алиу Сиссе

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46-летний экс-хавбек сборной Сенегала Алиу Сиссе, который поучаствовал в триумфальном для команды ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, где африканцы неожиданно добрались аж до четвертьфинала, после чего многие игроки той команды перешли в топ-чемпионаты Европы, в 2009 году завершил активные выступления, а с 2015-го возглавляет «Львов Теранги».

Несмотря на то, что Сиссе вот уже 13 лет как находится на пенсии, спортивные исследования показывают, что в его организме до сих пор содержится всего 3% жира – невероятный показатель, достичь которого не способно подавляющее большинство действующих футболистов. Пребывая в прекрасной физической форме, Алиу Сиссе не видит необходимости скрывать свое атлетичное тело за всевозможными традиционными одеждами. Главный тренер сборной Сенегала делает ставку на спортивные костюмы, дополняя гардероб всевозможными бейсболками, которые покрывают его сплетенные в дреды волосы. Смотрится это довольно эксцентрично на фоне коллег Сиссе по тренерскому цеху, зато Алиу выглядит моложаво и есть ощущение, что он с удовольствием вернулся бы на поле, чтобы подсказывать подопечным не с бровки, а непосредственно из пределов зеленого прямоугольника.

3. Дидье Дешам

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54-летний наставник действующих чемпионов мира - сборной Франции – Дидье Дешам еще в бытность игроком был настоящей иконой стиля. Он даже по внешности напоминает такого себе плейбоя, вокруг которого буквально роятся красивые женщины, жаждущие внимания со стороны успешного красавчика. А театральные жесты, которыми Дешам сопровождает каждую свою эмоцию на бровке заставляют задуматься о том, что Дидье, если бы не пошел в футбол, ждала бы блестящая актерская карьера в театре и кино.

Несмотря на шестой десяток лет, Дешам остается приверженцем красивой одежды. Его одеяния всегда изысканны, а стиль и чувство вкуса – безупречны. В Катаре Дидье привычно выделяется на фоне коллег, буквально излучая такую себе небрежную галльскую элегантность. Во Франции, которая неслучайно считается одной из стран, диктующих моду практически всему земному шару, есть немало специалистов, которые видят в Дешаме образец мужчины, находящегося уже в солидном возрасте, но еще настолько следящего за собой, что складывается ощущение в его стремлении ежеминутно покорять представительниц прекрасного пола для мелких интрижек или серьезных романтических отношений. Впрочем, на личном фронте у Дидье полный штиль и порядок – он с 1989 года пребывает в счастливом браке со своей супругой Клод.

2. Эрве Ренар

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Вряд ли кого-то удивит, что на второй строчке нашего рейтинга самых элегантных тренеров ЧМ-2022 также находится француз – 54-летний наставник сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар. На тренерском поприще этот специалист особенно зарекомендовал себя в странах Африки, успев до саудитов поработать с национальными командами Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. На турнире в Катаре у Саудовской Аравии было крайне немного шансов попасть в плей-офф, но команда Ренара все-таки подарила одну громкую сенсацию, обыграв в стартовом туре сборную Аргентины с Месси во главе со счетом 2:1.

Что касается внешнего вида, то здесь любой болельщик, который хотя бы несколько раз видел Ренара, вряд ли ошибется, называя привычный для специалиста элемент гардероба. Речь о простой белой рубашке, которую Эрве носит навыпуск, не используя ничего лишнего, и оставляя расстегнутыми верхние две пуговицы. Благодаря тому, что в своем возрасте Ренар продолжает сохранять отличную физическую форму, быть элегантным наставнику удается за счет абсолютно простых вещей, в чем и кроется его главный секрет.

1. Хадзимэ Мориясу

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54-летний Мориясу, который всю свою карьеру провел в родной Японии, возглавляет национальную команду Страны восходящего солнца с лета 2018 года. Этот наставник не так хорошо известен за пределами своей родины, как тот же Эрве Ренар, успевший изрядно поколесить по миру, однако для самого Хадзимэ этот фактор, вероятно, ни имеет никакого значения. Куда важнее для наставника результаты команды, а здесь у японцев все в полном порядке – на ЧМ-2022 азиаты неожиданно вышли в плей-офф из группы с Испанией, Германией и Коста-Рикой, причем сделали это с первого места!

Благодаря этому о Мориясу заговорили теперь и далеко за пределами Японии. Причем обсуждается не только тактическая и кадровая работа Хадзимэ, но и его безупречный вкус при выборе одежды. Если на тренировках и других неофициальных мероприятиях наставник японцев практически всегда предстает в спортивном костюме, то на матчи появляется исключительно в классическом костюме-тройке, затмевая и Гарета Саутгейта, и всех остальных. Интересно и то, что одеваться именно так, как предпочитает Мориясу, учитывая жаркий климат Катара – решение довольно необычное. Однако, как любила говорить известная журналистка Кармел Сноу, «элегантность – это хороший вкус плюс немного дерзости». И с этим у Мориясу, как и у всей японской сборной, на ЧМ-2022, похоже, полный порядок.