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  4. Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 10:57 |
2168
14

Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым

Форвард хочет продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

03 декабря 2022, 10:57 |
2168
14
Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Турецкий «Сивасспор» продолжает активничать в вопросе привлечения в свои ряды форварда «Динамо» Артема Беседина.

«Красно-белые» уже успели провести переговоры с футболистом, по результатам которых не возникло никаких шероховатостей. Сообщается, что Беседин с нетерпением ждет переезда в Турцию, однако окончательно этот вопрос может быть решен только после договоренности между «Сивасспором» и «Динамо».

Киевский клуб пока не давал согласия на завершение сделки, однако турецкие источники предполагают, что это лишь вопрос времени.

Беседин в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отличившись забитыми мячами. Контракт форварда с «бело-синими» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

«Сивасспор» после 14 сыгранных матчей занимает место в зоне вылета турецкой Суперлиги. Футболисты атаки «красно-белых» смогли отличиться в этих матчах лишь 13 голами.

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Артем Беседин Динамо Киев Сивасспор трансферы трансферы УПЛ
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Источник Spor.haber7.com
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Комментарии 14
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nick07
не буде переходу, Сурок зажме гроші, щоб доплатити Сивасу за перехід Буратіно
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+3
Вова Чертрогатый
за такое даже платят?
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+3
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SandroKing
Аллилуйя
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+1
Александр Чернокур
Нафига от туркам нужен .В пятьсот раз хуже Супруги 
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+1
Вова Чертрогатый
а как он кстати в Турцию переедет - война же, границы закрыты для выезда мужчин... или он не мужчин?
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+1
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johndow
Це просто свято якесь)
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+1
DK1961
Я бы на месте Суркиса отдал бы это сокровище даром. Еще может и приплатил бы за  то, что взяли. Вспоминаем О Генри.
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+1
⬆️
Пусть едет, но только платит алименты Динаме.
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0
GloryUkraine
Хотів щось написати, але бачу, що все вже сказано. Всім плюсую.😁
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0
Xzibit11
Отдать и ещё им доплатить и забыть как страшный сон
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