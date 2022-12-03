Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым

Турецкий «Сивасспор» продолжает активничать в вопросе привлечения в свои ряды форварда «Динамо» Артема Беседина.

«Красно-белые» уже успели провести переговоры с футболистом, по результатам которых не возникло никаких шероховатостей. Сообщается, что Беседин с нетерпением ждет переезда в Турцию, однако окончательно этот вопрос может быть решен только после договоренности между «Сивасспором» и «Динамо».

Киевский клуб пока не давал согласия на завершение сделки, однако турецкие источники предполагают, что это лишь вопрос времени.

Беседин в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отличившись забитыми мячами. Контракт форварда с «бело-синими» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

«Сивасспор» после 14 сыгранных матчей занимает место в зоне вылета турецкой Суперлиги. Футболисты атаки «красно-белых» смогли отличиться в этих матчах лишь 13 голами.