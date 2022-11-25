Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина

Турецкий «Сивасспор» продолжает проявлять интерес к нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артему Беседину.

По данным источника, во время чемпионата мира «Сивасспор» планирует провести с «Динамо» переговоры об аренде 26-летнего форварда

Напомним, «Сивасспор» представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.

Отметим, что в этом сезоне Беседин провел 19 матчей во всех турнирах, отличился лишь одним голевым пасом.