Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Незабивной форвард может продолжить карьеру в Турции
Турецкий «Сивасспор» продолжает проявлять интерес к нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артему Беседину.
По данным источника, во время чемпионата мира «Сивасспор» планирует провести с «Динамо» переговоры об аренде 26-летнего форварда
Напомним, «Сивасспор» представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.
Отметим, что в этом сезоне Беседин провел 19 матчей во всех турнирах, отличился лишь одним голевым пасом.
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