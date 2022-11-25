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  4. Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:21
648
4

Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина

Незабивной форвард может продолжить карьеру в Турции

25 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:21
648
4
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Турецкий «Сивасспор» продолжает проявлять интерес к нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артему Беседину.

По данным источника, во время чемпионата мира «Сивасспор» планирует провести с «Динамо» переговоры об аренде 26-летнего форварда

Напомним, «Сивасспор» представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.

Отметим, что в этом сезоне Беседин провел 19 матчей во всех турнирах, отличился лишь одним голевым пасом.

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Источник Fanatik
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McLay
Стільки треба буде ще за нього доплатити, не пишуть!🤪
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0
Gargantua
я настаиваю на продаже
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0
Ostrov Khortitsa
а они в курсе о его результативности?
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-1
Artemkuz
Нужно непременно отдавать пока не отказались! А если передумают нужно будет приплатить. Зато у нас освободиться место для нападача.
Ответить
-1
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