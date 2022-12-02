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02 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 02 декабря 2022, 07:54
2836
0

Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных

Главные новости за 1 декабря на Sport.ua

02 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 02 декабря 2022, 07:54
2836
0
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 декабря.

1A. Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
В 1/8 финала вышли сборные Аргентины, Франции, Польши и Австралии

1B. ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Пятница – заключительный день группового этапа

2A. По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
Красная Фурия финишировала на 2-й позиции и получила удобного соперника

2B. Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы

3A. Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Серебряные призеры предыдущего мундиаля выбили из Катара бронзовых

3B. Мастер-класс для Канады от Марокко. Зиеш и компания вышли в 1/8 финала ЧМ
Марокканцы обыграли соперников со счетом 2:1

4. ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Форвард сборной Бельгии провел провальный матч

5. Доигрывали при свечах. Заря добыла ничью в концовке матча против Колоса
Матч прерывали из-за воздушной тревоги и проблем с электроснабжением

6. Стало известно, сколько получил Шахтер, уступив долг по Матузалему
Отныне испанская «Сарагоса» более не является должником «горняков»

7. Худший трансфер в истории Серии А. В Италии унизили игрока из россии
Журналист Танкреди Палмери рассказал о карьере Александра Кокорина в Италии

8A. Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Не было равных шведским биатлонисткам

8B. Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
Дмитрий Пидручный не впечатлил в своей первой гонке сезона

9. Предшественники Гочолейшвили. 9 грузинских легионеров в истории Шахтера
Одна из самых существенных диаспор в истории «горняков» получила пополнение

10. Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале 40 лет назад

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Источник Sport.ua
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