Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 декабря.

1A. Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф

В 1/8 финала вышли сборные Аргентины, Франции, Польши и Австралии

1B. ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала

Пятница – заключительный день группового этапа

2A. По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии

Красная Фурия финишировала на 2-й позиции и получила удобного соперника

2B. Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла

Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы

3A. Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022

Серебряные призеры предыдущего мундиаля выбили из Катара бронзовых

3B. Мастер-класс для Канады от Марокко. Зиеш и компания вышли в 1/8 финала ЧМ

Марокканцы обыграли соперников со счетом 2:1

4. ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022

Форвард сборной Бельгии провел провальный матч

5. Доигрывали при свечах. Заря добыла ничью в концовке матча против Колоса

Матч прерывали из-за воздушной тревоги и проблем с электроснабжением

6. Стало известно, сколько получил Шахтер, уступив долг по Матузалему

Отныне испанская «Сарагоса» более не является должником «горняков»

7. Худший трансфер в истории Серии А. В Италии унизили игрока из россии

Журналист Танкреди Палмери рассказал о карьере Александра Кокорина в Италии

8A. Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете

Не было равных шведским биатлонисткам

8B. Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й

Дмитрий Пидручный не впечатлил в своей первой гонке сезона

9. Предшественники Гочолейшвили. 9 грузинских легионеров в истории Шахтера

Одна из самых существенных диаспор в истории «горняков» получила пополнение

10. Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару

Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале 40 лет назад