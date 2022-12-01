ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022

Сегодня сборная Бельгии вылетела с чемпионата мира 2022 года после ничьи 0:0 с Хорватией в третьем туре. Звездный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку только восстановился после травмы, и в матче с Хоравтией вышел на замену в перерыве.

Во втором тайме у 29-летнего форварда было четыре роскошных шанса забить гол, но ни одного из них он не использовал. После матча Лукаку был очень зол, и в порыве эмоций одним ударом разнес скамейку запасных на стадионе: