ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Форвард сборной Бельгии провел провальный матч
Сегодня сборная Бельгии вылетела с чемпионата мира 2022 года после ничьи 0:0 с Хорватией в третьем туре. Звездный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку только восстановился после травмы, и в матче с Хоравтией вышел на замену в перерыве.
Во втором тайме у 29-летнего форварда было четыре роскошных шанса забить гол, но ни одного из них он не использовал. После матча Лукаку был очень зол, и в порыве эмоций одним ударом разнес скамейку запасных на стадионе:
Lukaku maç sonunda sinirlerine hakim olamadı 😤pic.twitter.com/d9RDmzWp9a— NTV Spor (@ntvspor) December 1, 2022
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