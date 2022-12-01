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  4. ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Чемпионат Европы
01 декабря 2022, 19:54 |
3806
0

ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022

Форвард сборной Бельгии провел провальный матч

01 декабря 2022, 19:54 |
3806
0
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Сегодня сборная Бельгии вылетела с чемпионата мира 2022 года после ничьи 0:0 с Хорватией в третьем туре. Звездный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку только восстановился после травмы, и в матче с Хоравтией вышел на замену в перерыве.

Во втором тайме у 29-летнего форварда было четыре роскошных шанса забить гол, но ни одного из них он не использовал. После матча Лукаку был очень зол, и в порыве эмоций одним ударом разнес скамейку запасных на стадионе:

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Источник Sport.ua
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