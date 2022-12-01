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Чемпионат Украины
Заря
01.12.2022, FT 2 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 16:40 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:10
1848
3

Доигрывали при свечах. Заря добыла ничью в концовке матча против Колоса

Матч на стадионе «Динамо» прерывали из-за воздушной тревоги и проблемами с электроснабжением

01 декабря 2022, 16:40 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:10
1848
3
Доигрывали при свечах. Заря добыла ничью в концовке матча против Колоса
УПЛ

​Довольно стремительно развиваются события не только на чемпионате мира-2022 в Катаре, но и в завершение осенней части очередного сезона украинской Премьер-лиги, которая из-за проведения перенесенных матчей отдельными командами немного охватила еще и зимнее время года. Луганская «Заря» имела немало проблем из-за мощного снегопада во время недавнего матча против закарпатского «Миная» (1:1) на столичном стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, и уже через несколько дней вернулась на эту арену ради проведения игры против ковалевского «Колоса», которую не смогла вовремя сыграть еще во время седьмого тура. В этот раз осадков в Киеве не предполагалось, однако мороз был уже по-настоящему ощутим.

И если в матче против команды Владимира Шарана «мужики» так и не получили желаемого результата, то во время встречи против футболистов Ярослава Вишняка у них не оставалось никакого другого выбора, кроме как одерживать победу ради возвращения под общий с киевским «Динамо» контроль над третьей строкой турнирной таблицы. У «колосков» также были свои, однако более приземленные, планы на этот матч, которые заключались в сокращении отставания к «Александрии», и без того имевшей в запасе две игры в дополнение к пяти очкам преимущества над преследователями.

Эту встречу команда ван Леувена решила начать с позиции силы, и уже на первых минутах создала вполне реальные возможности забить для Мишнева и Русина, однако те с довольно близкого расстояния к воротам постоянно пробивали мимо правой стойки. Одиночная атака от «Колоса» на 11 минуте на этом фоне выглядела в определенной степени неожиданно, однако внезапно вбрасывание с аута на правом фланге от Золотова аж к центру штрафной оказалось голевым пасом на Болбата, которого просто отказались держать защитники «Зари».

Довольно солнечная и по-зимнему приятная морозная погода в Киеве в этот день побудила команды играть в быстрый футбол, поэтому номинальные хозяева сразу побежали отыгрываться, и довольно быстро добились своего. Неоднократно луганчане пытались поджимать соперников прессингом в чужой штрафной по ходу первой половины игры, а на 19 минуте эти попытки привели к конкретным последствиям. Волынец занервничал во вратарском, подставил передачей Золотова, а тот выбиванием мяча попал в соперника, рикошет от которого подобрал Мишнев, и уже Дмитрию в ноги прыгнул голкипер клуба из Ковалевки.

Сумбурный момент завершился быстрым назначением пенальти и не менее молниеносным, но не беспроблемным ударом от Булецы под голкипером в левый нижний угол. Только после этих двух результативных эпизодов игра понемногу начала успокаиваться, а команды вроде бы и рады были проводить последний официальный матч перед отпуском на незначительных оборотах. Однако с главным арбитром Романом Блавацким они общались в агрессивной манере при любой возможности, что определенным образом готовило нас к боевому второму тайма.

А тут еще и замены в атаку от обоих наставников довольно быстро подоспели после возобновления игры. Все указывало на то, что вскоре будет еще один забитый мяч, и он в конце концов произошел. Снова в ворота «Зари». Угловой на правом фланге Богданов просто подал в пределы вратарского, куда вовремя включился Чоботенко с завершающим ударом головой. Защита команды ван Леувена снова оцепенела перед мячом в воздухе и отказалась сопровождать движения соперника в собственной штрафной. И уже вскоре игра была остановлена ​​из-за очередного сигнала «Воздушная тревога».

Довольно длительной оказалась эта пауза, однако в конце концов игра была возобновлена, а футболисты заметно не желали расставаться с зимними куртками, в которых и проводили длительную разминку. Уже по традиции, как только игра была возобновлена, одна из команд почти сразу забила. Кирюханцев с правого фланга штрафной выполнил прострел на дальнюю штангу, который завершил Мишнев из-под защитника.

«Колос» в заключительной части игрового времени почти не выходил в чужую половину с собственными атаками, а команда ван Леувена тем временем пыталась опять же играть активно на флангах с завершающими прострелами. Неплохая возможность под занавес матча была у Чурко, однако гораздо интереснее было наблюдать за реакцией игроков, когда матч в очередной раз был остановлен. На этот раз – из-за отсутствия энергопитания для освещения. Дизель-генераторы и в этом случае раз пришли на помощь, поэтому встреча все же подошла к концу.

Выступления весной следующего года луганская «Заря» начнет с гостевого матча против полтавской «Ворсклы», а «Колос» на выезде встретится с криворожским «Кривбассом».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Колос» - 2:2

Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

Лунев, 89 – Ориховский, 31, Богданов, 68, Милько, 86, Лисенко, 90+1

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Бражко – Мишнев (Лунев, 80), Булеца, Чурко, Кирюханцев – Русин (Антюх, 46).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Золотов – Ориховский (Мякушко, 75), Милько, Богданов (Задоя, 90+1) – Болбат, Безбородько (Лысенко, 46), Ильин (Исаенко, 75).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 15 (7) – 5 (2)
Угловые: 10 – 5
Оффсайды: 3 – 3.

ЗАРЯ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -1°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Gorok🎧
не зміг подивитись однаково поважаю обидві команди, але все ж надіявся на перемогу Зорі
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0
Sunrise
Колос настолько никакой в атаках был, что игроки Зари видимо решили где-то расслабиться, где-то не добежать, где-то не вернуться. А потом из этих моментов получались стандарты. А вот на них уже Колос оказался прямо на голову лучше. Что-то разладилось со стандартами в ноябре у Зари. А до этого вроде хороши были.
Нужна реализация, моменты есть, но... Колос 2 в створ - 2 гола.
Хороший первый круг от Зари, выше ожиданий. Но сами аппетит разогнали у болельщиков, теперь хочется борьбы за медальки) 
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-1
DK1961
Зарю в определенной степени мне (как фану Динамо) жалко. В двух играх потеряли 4 очка. которых можно как раз не хватить в борьбе за 3 место. Но с такой бесшабашной и безалаберной обороной это вполне читалось. В футболе часто побеждает надежная защита, а не симпатичное нападение.
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-2
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