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Заря
01.12.2022 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 01:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 01:49
17
0

Заря – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2022, 01:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 01:49
17
0
Заря – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В четверг, 1-го декабря, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо им. В. Лобановского», начало в 13:00.

В первый день зимы 2022 года коллектив Патрика ван Леувена «неожиданно» вспомнил, что из-за участия в еврокубках в свое время не смог сыграть матч национального первенства против «Колоса». А тут еще и киевское «Динамо» совершило финальный для уходящего года рывок на третью строчку, потеснив луганчан. Стало быть, деваться некуда – придется играть против футболистов Ярослава Вишняка, которые наверняка ничего не захотят переносить из осенней части сезона на весенний период. «Колос» идет шестым, что, как видится, является максимумом для него в текущих кондициях.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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