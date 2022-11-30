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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 23:50 |
83
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Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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30 ноября 2022, 23:50 |
83
0
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря

В четверг, 1 декабря, состоится перенесенный поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с ковалевским «Колосом». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, но луганчане опережают команду Ярослава Вишняка на восемь очков. Противостояние между «Зарей» и «Колосом» должно было состояться в октябре, но тогда оно было перенесено из-за опасности массового ракетного удара по Украине.

Заря

«Черно-белые» в нынешнем первенстве ведут борьбу за наивысшие места и подкрепляют свои амбиции довольно уверенной игрой. Но вместе с тем луганчане демонстрируют нестабильность, которая приводит к потере очков. В ноябре такие ситуации произошла дважды. Сначала «Заря» проиграла «Ингульцу» (эта победа стала первой для петровцев в чемпионате), а в прошлом туре сыграла вничью с «Минаем», пропустив гол в компенсированное время (1:1). Между этими осечками уместились боевая ничья с «Шахтером» и разгром «Александрии». Матч с закарпатцами проходил в непростых погодных условиях на заснеженном поле. К тому же, луганчане нарекали на судейство после поединка. «В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол из чистого положения «вне игры». Арбитры недосмотрели этот момент», - посетовал наставник «Зари» Патрик ван Леувен.

Отметим высокую результативность, которую демонстрирует «Заря» в текущем первенстве. По забитым голам «черно-белые» уступают только «Днепру-1», лидирующему в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром луганской команды на данный момент является Игорь Кирюханцев, забивший 4 мяча. Но вот если с атакой у луганчан все складывается довольно неплохо, то игрой в обороне тренерскому штабу ван Леувена нужно заняться вплотную во время зимней паузы. Больше луганчан в свои ворота пропустил только аутсайдер первенства «Львов».

В лазарете «Зари» продолжает находиться Евгений Шахов, но его отсутствие на поле вряд ли стоит считать невосполнимой потерей для луганчан. Тем более, что действующий в опорной зоне Бражко показывает уверенную игру, а несколько дней назад именно он отличился в воротах «Миная».

Колос

В прошлом туре «Колос» встречался с аутсайдером чемпионата «Львовом» и одержал минимальную победу. Таким образом, ковалевцы прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию (ничья и три поражения). Единственный результативный удар, который с пенальти нанес Павел Ориховский, стал для ковалевского клуба 100-м в Премьер лиге. К слову, Ориховский исполнял четвертый 11-тиметровый в нынешнем первенстве и еще ни разу не промахнулся.

Ну и наконец, во Львове «Колос» провел 20-ю встречу под руководством Ярослава Вишняка. Так что, после поединка со «львами» у ковалевцев было много поводов для позитивных эмоций. Единственным негативом стала желтая карточка Евгения Смирного, который из-за дисквалификации пропустит встречу с «Зарей». А на острие атаки ковалевского клуба мы наверняка увидим Дениса Безбородько. Напомним, форвард стартовал в чемпионате именно в составе «Зари» и даже отметился дублем в матче 1 тура против «Ворсклы». Но затем «Колос» вернул из аренды своего игрока.

Статистика встреч

В Премьер-лиге соперники провели семь очных дуэлей, и «Колос» всего раз обыгрывал луганчан. «Черно-белые» одержали пять побед, а еще одна встреча завершилась вничью. Предыдущее противостояние «Зари» и «Колоса» состоялось в октябре прошлого года, и тогда «черно-белые» с минимальным счетом одолели ковалевцев. Единственный результативный удар нанес иранец Аллахьяр Сайядманеш, который теперь выступает в английском Чемпионшипе за «Халл Сити».

Прогноз на противостояние

Ковалевцы после победы во Львове пребывают в приподнятом настроении. А вот луганчане будут раздосадованы после осечки в поединке с «Минаем». Но примечательно, что в текущем сезоне команда Патрик ван Леувена после неудачных игр демонстрирует приемлемый результат. Поэтому спрогнозируем уверенную победу луганской команды.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховський, Болбат, Ильин, Безбородько.

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Бражко, Антюх, Булеца, Кирюханцев, Мишнев.

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1 декабря, четверг

«Заря» – «Колос»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. 13.00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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