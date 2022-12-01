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Чемпионат Украины
Заря
01.12.2022, FT 2 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 19:29 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:35
382
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Сразу все проблемы для Зари - и тревога, и освещение»

Тренер оценил ничью в последнем матче года

01 декабря 2022, 19:29 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:35
382
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Сразу все проблемы для Зари - и тревога, и освещение»
ФК Заря

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против «Колоса». Игру прерывала и воздушная тревога, и пропавшее освещение на стадионе.

«Мы хотели выиграть и стремились до последней минуты. Достаточно показывали нашу игру, проявляли аккуратность, создавали моменты. Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча после стандартов. Футболисты должны быть готовы к любому развитию событий. К сожалению, они почему-то не до конца понимают некоторые моменты и не могут верно к ним подойти».

Первый гол мы забили с пенальти, а второй смогли после перерыва реализовать. Во время этого матча у нас впервые загудела сирена воздушной тревоги. После ее окончания нас выпустили на поле и снова нужно было входить в игру, это немного сбивает с толку, если честно. Но смогли забить, это хорошо. Также позже были проблемы с освещением.

Мы все проблемы получили во время последнего поединка, до этого таких инцидентов с нами не было, хотя многие команды с таким уже сталкивались», — сказал ван Леувен.

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Источник ФК Заря
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