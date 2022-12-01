Патрик ван ЛЕУВЕН: «Сразу все проблемы для Зари - и тревога, и освещение»
Тренер оценил ничью в последнем матче года
Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против «Колоса». Игру прерывала и воздушная тревога, и пропавшее освещение на стадионе.
«Мы хотели выиграть и стремились до последней минуты. Достаточно показывали нашу игру, проявляли аккуратность, создавали моменты. Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча после стандартов. Футболисты должны быть готовы к любому развитию событий. К сожалению, они почему-то не до конца понимают некоторые моменты и не могут верно к ним подойти».
Первый гол мы забили с пенальти, а второй смогли после перерыва реализовать. Во время этого матча у нас впервые загудела сирена воздушной тревоги. После ее окончания нас выпустили на поле и снова нужно было входить в игру, это немного сбивает с толку, если честно. Но смогли забить, это хорошо. Также позже были проблемы с освещением.
Мы все проблемы получили во время последнего поединка, до этого таких инцидентов с нами не было, хотя многие команды с таким уже сталкивались», — сказал ван Леувен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очень тонкий эпизод с сантиметровым офсайдом
Даяна завершила борьбу на соревнованиях WTA 125