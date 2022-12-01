В четверг состоялся перенесенный матч 7-го тура УПЛ, в котором «Заря» и «Колос» расписали результативную мировую. Матч прерывался из-за воздушной тревоги, а также по причине отключения света на стадионе.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Колос» – 2:2

Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Бражко – Мишнев (Лунев, 80), Булеца, Чурко, Кирюханцев – Русин (Антюх, 46).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Золотов – Ориховский (Мякушко, 75), Милько, Богданов (Задоя, 90+1) – Болбат, Безбородько (Лысенко, 46), Ильин (Исаенко, 75).

Обзор матча

Гол Болбата

Гол Булецы

Гол Чоботенко

Гол Кирюханцева