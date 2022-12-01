Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару

Современный футбол – это игровой процесс, сопровождаемый огромным количеством различных высокотехнологичных «штучек». Например, на ЧМ-2022 в Катаре зрители уже увидели в деле, что такое полуавтоматическая технология определения офсайда, когда в матче-открытии был отменен первый забитый мяч Эннера Валенсии, а в оправдание этого решения организаторы представили фактически «компьютерную картинку» эпизода, на которой была отражена часть ноги ассистировавшего форварду Феликса Торреса, находившаяся за офсайдной линией.

Соглашаться с подобными новшествами или нет – дело каждого, хотя выбора болельщикам ФИФА не оставляет, ведь технологии все активнее и активнее привлекаются в игру, когда на кону стоят десятки, если не сотни миллионов евро. Возможно, излишняя «компьютеризация» футбола действительно является ошибочным путем, но игра уже не раз проходила через совершенно темные эпизоды, от которых не может «отмыться» и по сей день. Один из них произошел чуть более сорока лет назад – на чемпионате мира-1982 в Испании, и был, к сожалению, связан с персоной украинского арбитра Мирослава Ступара, ныне часто привлекаемого рядом СМИ в качестве эксперта для разбора действий современных рефери.

На ЧМ-1982 в Испанию Ступар поехал в качестве единственного советского рефери. На тот момент арбитру из Ивано-Франковска было 40 лет, а выбор на нем советская судейская коллегия, как впоследствии утверждал сам Ступар, остановила из-за позиции тренерского триумвирата сборной СССР Бесков – Лобановский – Ахалкаци. Якобы каждый из маститых наставников высказался именно в пользу кандидатуры Ступара, а не москвича Бутенко, из-за чего украинский арбитр и получил шанс показать себя на мундиале в Испании.

Находясь в Испании, Ступар узнал, что ему доверено работать на поединке второго тура группы 4 между Францией и Кувейтом. В первом туре французы проиграли Англии (1:3), а потому остро нуждались в победе, еще и учитывая тот факт, что азиаты набрали одно очко, сыграв вничью против Чехословакии (1:1).

21 июня 1982 года на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде состоялся матч, который многие авторитетные футбольные издания Европы однозначно заносят в рейтинги самых позорных поединков в истории игры. И все из-за двух антигероев – Мирослава Ступара и Фахада Аль-Ахмада Аль-Сабаха. Последний был братом действующего на то время эмира Кувейта, а также возглавлял тамошнюю федерацию футбола.

Первый тайм матча Франция – Кувейт завершился со счетом 2:0 в пользу европейцев, которые более чем уверенно вели поединок к своей победе. На 48-й минуте французы забили в ворота соперника третий мяч, но игроки сборной Кувейта ответили одним голом на 75-й минуте. Счет 3:1 в целом не выглядел унизительным для азиатов, и те, очевидно, были согласны проиграть именно без разгрома.

Но за десять минут до истечения основного времени поединка случился конфуз, ставший настоящей катастрофой в карьере Ступара. Сборная Франции, проведя атаку, усилиями Алена Жиресса забила четвертый мяч в сетку ворот Кувейта, а украинский арбитр уверенно указал на центр поля. Мяч был абсолютно чистым и должен был быть засчитанным, но далее началось нечто совершенно невообразимое…

Футболисты сборной Кувейта начали апеллировать к Ступару на предмет того, что до удара Жиресса услышали свисток, и подумали, что игра остановлена из-за офсайда или иного нарушения правил. Оказалось, что главный арбитр не давал свистка, а звук, который был ошибочно принят азиатами за элемент судейского решения, на самом деле раздался со стороны трибун. Ситуация очень быстро приобрела скандальный оборот, ведь находившийся на зрительском месте шейх Фахад Аль-Ахмад Аль-Сабах жестом показал кувейтским футболистам немедленно уходить в раздевалку!..

Игроки азиатской сборной не понимали, что им делать и собрались у «бровки», когда шейх начал демонстративно спускаться с трибун в сторону поля. Сперва брат эмира Кувейта быстро переговорил с главным тренером своей национальной сборной бразильцем Карлосом Алберто Паррейрой, посоветовав тому забирать игроков и удаляться в раздевалку в знак протеста. А после этого шейх направился к Ступару, чтобы попытаться повлиять на решение украинского арбитра о «законности» четвертого забитого французами мяча в этом матче.

Примечательно, что по пути следования с трибун на футбольное поле шейх никак не был остановлен испанской полицией, а охрана брата эмира Кувейта была достаточно неплохо вооружена – по сообщениям очевидцев, кто-то из телохранителей Фахада Аль-Ахмада Аль-Сабаха имел при себе пистолет, а кто-то – нож.

Ступар в один момент оказался под невероятным давлением, а матч был приостановлен более чем на шесть минут, пока рефери пытался принять единственно правильное решение. Таковым Мирослав посчитал отмену гола Жиресса и назначение спорного мяча с точки, в которой ориентировочно и прозвучал псевдосвисток. Как впоследствии признавался арбитр, он панически боялся того, что матч может быть недоигран. Ступар попытался найти поддержку у ассистентов - шведа Фредрикссона и югослава Матовиновича, но те де-факто самоустранились от эпизода, «отводив глаза в сторону».

Футболисты сборной Франции, лишь хихикая над Ступаром, также не вмешивались в ситуацию, ожидая окончательного вердикта от главного арбитра. Таким образом, тот оказался между двух огней: если бы засчитал в целом абсолютно чистый мяч Жиресса, то нарвался бы на демарш сборной Кувейта, а если бы отменил гол, то пошел бы на поводу у требований шейха…

Ступар выбрал второй вариант, посчитав, что если посторонний свисток действительно прозвучал, то это повлияло на кувейтских защитников. Чуть позже украинский рефери говорил, что большинство коллег на разборе эпизода поддержали его решение, а единственным укором в адрес Мирослава было то, насколько долго тот не мог определиться с окончательным вердиктом, заставив зрителей ждать и поучаствовав в эпохальном шоу с шейхом.

Также Ступар уже в начале прошлого десятилетия дал интервью, где посетовал на отсутствие на то время дополнительных разъяснений со стороны ФИФА. Якобы нынешние арбитры имеют «кучу методической литературы», а тогда он столкнулся с форс-мажором, не регламентированным в правилах.

Матч был возобновлен розыгрышем спорного мяча при счете 3:1, но в концовке Франция все равно забила еще раз – на этот раз к голу не было никаких претензий, и финальный свисток Ступара зафиксировал разгромную победу европейцев (4:1), которая впоследствии помогла им выйти в плей-офф.

Уже на следующий день ФИФА выпустило официальное коммюнике, в котором было четко указано, что счет 4:1 в матче Франция – Кувейт признается действительным, а вот на двух антигероев накладываются санкции различного рода. Фахад Аль-Ахмад Аль-Сабах был наказан штрафом в 25 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение, а вот арбитр Мирослав Ступар – отстранен от работы в международных матчах.

Интересно, что сам Ступар такое наказание в свой адрес со временем опровергал, утверждая, что вплоть до 1990 года «выезжал на международные матчи». Что правда, из расплывчатости этой формулировки сложно понять, в каком статусе присутствовал на этих играх арбитр, а также какого рода вообще были эти поединки, и подпадали ли они под юрисдикцию ФИФА.

Карьеру арбитра Ступар завершил в 1991 году, а за год до этого с его фактическим «обидчиком» Фахадом Аль-Ахмадом Аль-Сабахом, продолжавшим после того эпизода свою управленческую карьеру в футболе, произошел трагический случай. Брат эмира Кувейта был застрелен 3 августа на родине во время вооруженного вторжения в страну иракских войск. То событие привело к проведению операции Международной коалиции ООН под названием «Буря в пустыне», которая завершилась сокрушительным разгромом иракской армии, вынужденной освободить территорию Кувейта и признать все резолюции Совета Безопасности ООН по данному конфликту…