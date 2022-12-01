«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии

Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал об итальянском этапе карьеры российского нападающего Александра Кокорина.

Контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине», в которую россиянин перешел в январе 2021 года за 4.5 млн евро со «спартака». Интересно, что за это время Александр появлялся на поле за итальянский клуб всего 11 раз. Неудивительно, что результативными действиями он так и не отметился.

Палмери считает, что Кокорин является одним из худших трансферов итальянской Серии А в последнее время:

«Никто не знал, но он играл за них, ха-ха. Тогда клуб продал Кьезу и Бернадески. Им необходимо было купить игрока в атаку, и в Фиорентине сказали: «Окей, он не дорогой, давайте попробуем сыграть в авантюру».

Могу сказать однозначно – Кокорин – один из худших трансферов в истории Серии А в последние годы. Мне даже нечего сказать о нем и стиле его игры, его никто не видел».

Летом этого года россиянин на правах годичной аренды перебрался в киприотский «Арис Лимасол». В составе этого клуба он провел десять матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.