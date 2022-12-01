Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии
Италия
01 декабря 2022, 06:10 |
937
0

«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии

Журналист Танкреди Палмери рассказал о карьере Александра Кокорина в итальянском чемпионате

01 декабря 2022, 06:10 |
937
0
«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии
Instagram. Александр Кокорин

Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал об итальянском этапе карьеры российского нападающего Александра Кокорина.

Контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине», в которую россиянин перешел в январе 2021 года за 4.5 млн евро со «спартака». Интересно, что за это время Александр появлялся на поле за итальянский клуб всего 11 раз. Неудивительно, что результативными действиями он так и не отметился.

Палмери считает, что Кокорин является одним из худших трансферов итальянской Серии А в последнее время:

«Никто не знал, но он играл за них, ха-ха. Тогда клуб продал Кьезу и Бернадески. Им необходимо было купить игрока в атаку, и в Фиорентине сказали: «Окей, он не дорогой, давайте попробуем сыграть в авантюру».

Могу сказать однозначно – Кокорин – один из худших трансферов в истории Серии А в последние годы. Мне даже нечего сказать о нем и стиле его игры, его никто не видел».

Летом этого года россиянин на правах годичной аренды перебрался в киприотский «Арис Лимасол». В составе этого клуба он провел десять матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

По теме:
Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду
Наигрался в Англии. Защитник Челси хочет вернуться в Барселону
Танкреди Палмери Александр Кокорин Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Чемпионат
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Биатлон | 30 ноября 2022, 15:45 11
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку

Ни одной из представительниц Украины не удалось забежать в зачетную зону

Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ
Футбол | 01 декабря 2022, 05:00 0
Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ
Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ

Главные новости за 30 ноября на Sport.ua

Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 18:57
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 01.12.2022, 03:45
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 23:00
Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022
Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 23:05 7
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
29.11.2022, 20:42 4
Бокс
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 12
Футбол
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности