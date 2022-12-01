Стало известно, сколько получил Шахтер, уступив долг по Матузалему
Отныне испанская «Сарагоса» более не является должником «горняков»
Накануне испанская пресса сообщила, что 15-летняя эпопея с долгом «Сарагосы» перед «Шахтером» за скандальный переход бразильского хавбека Франселино Матузалема подошла к концу.
«Горняки» уступили свои требования к арагонцам по долгу за бразильца некоей инвестиционной компании, которая теперь сможет претендовать на эту сумму, если «Сарагоса» вернет платежеспособный статус.
Вероятнее всего, «Шахтер» уступил свой долг приблизительно за 50% от причитающейся «горнякам» суммы.
Напомним, «горняки» в ходе продолжительных судебных разбирательств добились решения в свою пользу о взыскании с «Сарагосы» за Матузалема 13,8 миллионов евро. Впоследствии эта сумма из-за процесса банкротства испанского клуба снизилась до 4,7 миллионов евро, а фактически «Шахтер» получил от арагонцев всего лишь 322 тысячи евро. Остальную часть суммы предполагалось, что «Сарагоса» сможет вернуть «горнякам» не ранее 2031 года, исходя из плана санации.
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