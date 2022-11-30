Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы

Испанская «Сарагоса», которая проходит через процедуру банкротства, более не должна денег донецкому «Шахтеру» за скандальный трансфер Франселино Матузалема.

Бразильский хавбек летом 2007 года самовольно покинул стан «горняков» и подписал контракт с испанским клубом, после чего «Шахтеру» пришлось потратить несколько лет, чтобы доказать в этом деле свою правоту и отсудить компенсацию в размере 13,5 миллионов евро.

Однако финансовое положение «Сарагосы» к тому моменту было неудовлетворительным, в результате чего долговые обязательства испанцев перед «горняками» были снижены до 4,7 миллионов евро. Фактически же «Шахтер» получил от «Сарагосы» по «делу Матузалема» лишь 332 тысячи евро, а остальная часть суммы подверглась разбивке и отсрочке, в результате чего «горняки» могли бы претендовать на ее полное получение не ранее 2031 года.

Впрочем, как стало известно, «Шахтер» более не является одним из кредиторов «Сарагосы». Донецкий клуб уступил свои требования инвестиционной группе, близкой к арагонцам, в результате чего больше не претендует на какую-либо компенсацию от «Сарагосы», даже если та когда-то восстановит платежеспособность, пройдя через процедуру санации.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах «Сарагоса» ничего не платила по своим долгам, в том числе и «Шахтеру» за Матузалема, ссылаясь на серьезные экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и добиваясь соответствующих отсрочек в испанских судах.

Ныне «Сарагоса» выступает в испанской Сегунде, где занимает лишь 16-е место из 22-х возможных.