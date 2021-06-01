Сарагоса близка к тому, чтобы отсрочить выплаты по Матузалему до 2030 года

Руководство «Сарагосы» близко к тому, чтобы через суд добиться отсрочки платежей по долгам перед кредиторами, ключевым из которых является «Шахтер», которому испанцы должны по так называемому «делу Матузалема».

Накануне стало известно, что «Сарагосе» удалось склонить на свою сторону «Милан», который являлся вторым по значимости кредитором клуба, по причине чего испанский клуб наберет необходимые 50% должников для успеха ходатайства в суде.

«Сарагоса» уверяет, что коронавирус серьезно ударил по клубу, и тот не в состоянии выполнить существующий план погашения долгов до 2025 года. Поэтому арагонцы просят продлить срок выплат еще на пять лет – до 2030 года.

Отметим, что это не первый случай, когда конечная дата выплат переносится. Ранее поправки в соглашение с кредиторами принимались в 2016 году.

Пока неизвестно, как отнесется «Шахтер» к такой идее «Сарагосы», но, скорее всего, реакция украинского клуба будет негативной, так как он изначально пребывает в натянутых отношениях с арагонцами из-за того, по какой схеме произошел трансфер Матузалема.

Впрочем, сейчас от воли «горняков» может практически ничего не зависеть, потому как предложение «Сарагосы» об отсрочке окончания выплат до 2030 года имеет поддержку со стороны большинства кредиторов.

В минувшем году «Сарагоса» ничего не платила кредиторам, получив разрешение от суда, который мотивировал его негативными последствиями пандемии коронавируса.

Напомним, «Сарагоса» выплатит лишь 40% от суммы своего долга перед кредиторами. «Шахтеру» испанский клуб всего должен 5,4 миллиона евро из 13,5 миллионов, ранее присужденных «горнякам» в рамках нашумевшего «дела Матузалема».

Детальнее об этой ситуации Sport.ua ранее рассказывал в специальном материале – «Шахтер» продолжает споры с «Сарагосой» по долгу за Матузалема».