Сарагоса не заплатит Шахтеру в 2020 году по долгу за Матузалема

Испанский клуб выиграл судебный процесс против своих кредиторов, среди которых были и «горняки»

  • 10.09.2020 19:53
  • 2337 просмотров
  • 4 комментария
Сарагоса не заплатит Шахтеру в 2020 году по долгу за Матузалема
© ФК Сарагоса. Коронавирус мешает арагонцам рассчитываться по долгам

«Сарагоса» в суде добилась отмены выплат по долгам в деле о банкротстве, которые клубу предстояло осуществить своим кредиторам в нынешнем году.

Накануне суд принял во внимание обстоятельства, о которых заявила «Сарагоса». В частности, клуб апеллировал к тому, что из-за коронавируса не имеет возможности проводить матчи с болельщиками, из-за чего потерял немалую часть дохода. Кроме того, не лучшим образом дела обстоят и со спонсорами.

Поэтому выплата 2,4 миллионов евро всем кредиторам в нынешнем году со стороны «Сарагосы» произведена не будет. Указанный платеж будет пропорционально разбит на следующие годы, ведь арагонский клуб обязался оплатить долги до 2025 года.

Если бы суд не поддержал позицию «Сарагосы», то испанский клуб с высокой долей вероятности объявил бы о ликвидации, и его кредиторы вообще были бы лишены возможности получить хоть какую-то часть долгов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Сарагоса», в рамках которой открыто дело о банкротстве, выплатит лишь 40% от суммы своего долга перед кредиторами. «Шахтеру» испанский клуб всего должен 5,4 миллиона евро из 13,5 миллионов, ранее присужденных «горнякам» в рамках нашумевшего «дела Матузалема».

Детальнее об этой ситуации читайте в подробном материале, вышедшем на Sport.ua в июле – «Шахтер» продолжает споры с «Сарагосой» по долгу за Матузалема».

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Источник — El Periodico de Aragon

(23 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 10.09.2020 20:39
    0
    Давай взаимозачет пусть Ахметка оформит! Долги МВФ спишем на Сарагосу под форсмажер и пусть эти толерасты сосут ботинок у кенгуру!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.09.2020 20:30
    0
    Не мешало бы Спорт.уа напомнить народу, почему Матузалем сбежал с Шахтера, настоящую версию, а не ту, которую озвучил Ахметов. На месте Матузалема так же поступил бы любой футболист, которому дорога жизнь....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 20:21
    +1
    Как-то не корректно это все, выходит можно сбежать и никто особо и наказания не понесет, а если и будет то такое что устраивает тех кто затеял это
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    Simar
      Simar, 10.09.2020 20:02
    0
    А сразу так выделывались))) теперь 2 млн не могут выплатить)))) Пусть теперь консультируют за деньги таких же на все плевальщиков))))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 20:21
    +1
    Как-то не корректно это все, выходит можно сбежать и никто особо и наказания не понесет, а если и будет то такое что устраивает тех кто затеял это
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 10.09.2020 20:39
    0
    Давай взаимозачет пусть Ахметка оформит! Долги МВФ спишем на Сарагосу под форсмажер и пусть эти толерасты сосут ботинок у кенгуру!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.09.2020 20:30
    0
    Не мешало бы Спорт.уа напомнить народу, почему Матузалем сбежал с Шахтера, настоящую версию, а не ту, которую озвучил Ахметов. На месте Матузалема так же поступил бы любой футболист, которому дорога жизнь....
    Ссылка
    Simar
      Simar, 10.09.2020 20:02
    0
    А сразу так выделывались))) теперь 2 млн не могут выплатить)))) Пусть теперь консультируют за деньги таких же на все плевальщиков))))
    Ссылка
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