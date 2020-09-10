Сарагоса не заплатит Шахтеру в 2020 году по долгу за Матузалема

«Сарагоса» в суде добилась отмены выплат по долгам в деле о банкротстве, которые клубу предстояло осуществить своим кредиторам в нынешнем году.

Накануне суд принял во внимание обстоятельства, о которых заявила «Сарагоса». В частности, клуб апеллировал к тому, что из-за коронавируса не имеет возможности проводить матчи с болельщиками, из-за чего потерял немалую часть дохода. Кроме того, не лучшим образом дела обстоят и со спонсорами.

Поэтому выплата 2,4 миллионов евро всем кредиторам в нынешнем году со стороны «Сарагосы» произведена не будет. Указанный платеж будет пропорционально разбит на следующие годы, ведь арагонский клуб обязался оплатить долги до 2025 года.

Если бы суд не поддержал позицию «Сарагосы», то испанский клуб с высокой долей вероятности объявил бы о ликвидации, и его кредиторы вообще были бы лишены возможности получить хоть какую-то часть долгов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Сарагоса», в рамках которой открыто дело о банкротстве, выплатит лишь 40% от суммы своего долга перед кредиторами. «Шахтеру» испанский клуб всего должен 5,4 миллиона евро из 13,5 миллионов, ранее присужденных «горнякам» в рамках нашумевшего «дела Матузалема».

Детальнее об этой ситуации читайте в подробном материале, вышедшем на Sport.ua в июле – «Шахтер» продолжает споры с «Сарагосой» по долгу за Матузалема».