Летом исполнится 15 лет с тех пор, как состав «Шахтера» фактически самовольно покинул бразильский полузащитник Франселино Матузалем, который вскоре после этого подписал контракт с испанской «Сарагосой».

Разбирательство между «горняками» и арагонцами перешло в судебную плоскость, где украинцы доказали свою правоту и решением Федерального трибунала Швейцарии получили возможность требовать компенсацию с «Сарагосы» в размере 13,5 миллионов евро.

Однако дела у «Сарагосы» за этот период пошли совсем плохо. Ныне арагонский клуб обитает в Ла Лиге 2, где борется за возможность не вылететь в более низкий дивизион.

Из-за экономических проблем, которые лишь усугубились коронавирусными ограничениями, в минувшем году «Сарагоса» добилась пересмотра отсрочки платежей по долгам перед кредиторами до 2031 года. Кроме того, в 2020 и 2021 годах арагонцы ничего не платили по долгам, ссылаясь все на те же серьезные экономические проблемы, вызванные пандемией.

На текущий момент, с учетом всех списаний и уменьшений долговых обязательств, «Сарагоса» должна выплатить «Шахтеру» за Матузалема всего 4,7 миллиона евро. Но «горняки» только дважды дождались реальных денег от испанского клуба – в 2018 и 2019 годах. За этот период «Сарагоса» перевела на счета «Шахтера» суммарно только 332 тысячи евро, которые и являются пока единственной компенсацией, полученной украинским клубом за побег своего хавбека.

В нынешнем году, как ожидается, «Сарагоса» выплатит всем своим кредиторам 2,47 миллиона евро, и часть из этой суммы также должна будет достаться «Шахтеру». В реальности закрыть «дело Матузалема» украинский клуб, с учетом сложившейся ситуации, сможет не ранее, чем через почти четверть века после побега бразильца – в 2031 году.