Стало известно, сколько Шахтер получил от Сарагосы по долгу за Матузалема

Бразилец фактически сбежал из донецкого клуба еще в 2007 году

  • 06.02.2022 22:04
  • 2069 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно, сколько Шахтер получил от Сарагосы по долгу за Матузалема
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франселино Матузалем (справа)

Летом исполнится 15 лет с тех пор, как состав «Шахтера» фактически самовольно покинул бразильский полузащитник Франселино Матузалем, который вскоре после этого подписал контракт с испанской «Сарагосой».

Разбирательство между «горняками» и арагонцами перешло в судебную плоскость, где украинцы доказали свою правоту и решением Федерального трибунала Швейцарии получили возможность требовать компенсацию с «Сарагосы» в размере 13,5 миллионов евро.

Однако дела у «Сарагосы» за этот период пошли совсем плохо. Ныне арагонский клуб обитает в Ла Лиге 2, где борется за возможность не вылететь в более низкий дивизион.

Из-за экономических проблем, которые лишь усугубились коронавирусными ограничениями, в минувшем году «Сарагоса» добилась пересмотра отсрочки платежей по долгам перед кредиторами до 2031 года. Кроме того, в 2020 и 2021 годах арагонцы ничего не платили по долгам, ссылаясь все на те же серьезные экономические проблемы, вызванные пандемией.

На текущий момент, с учетом всех списаний и уменьшений долговых обязательств, «Сарагоса» должна выплатить «Шахтеру» за Матузалема всего 4,7 миллиона евро. Но «горняки» только дважды дождались реальных денег от испанского клуба – в 2018 и 2019 годах. За этот период «Сарагоса» перевела на счета «Шахтера» суммарно только 332 тысячи евро, которые и являются пока единственной компенсацией, полученной украинским клубом за побег своего хавбека.

В нынешнем году, как ожидается, «Сарагоса» выплатит всем своим кредиторам 2,47 миллиона евро, и часть из этой суммы также должна будет достаться «Шахтеру». В реальности закрыть «дело Матузалема» украинский клуб, с учетом сложившейся ситуации, сможет не ранее, чем через почти четверть века после побега бразильца – в 2031 году.

Источник — El Periodico de Aragon

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владислав Рейский, 06.02.2022 22:17
    +1
    ___FunnyCat, 06.02.2022 22:09
    За этот период «Сарагоса» перевела на счета «Шахтера» суммарно только 332 тысячи евро, которые и являются пока единственной компенсацией, полученной украинским клубом за побег своего хавбека.

    Напомнило :
    ----------------
    Шахтер отсудил у Зинченко 8 тысяч евро
    Горняки подавали иск на игрока в связи с односторонним расторжением контракта, впоследствии чего Зинченко оказался в Уфе.
    Украинский клуб настаивал на том, что 19-летний футболист незаконно разорвал соглашение и требовал наказать его дисквалификацией и крупным штрафом. Впрочем, по словам юриста игрока Михаила Прокопца, дело уже закрыто, а санкции оказались несерьезными.
    "Сегодня мы получили решение ФИФА по Зинченко. Игрок должен будет заплатить Шахтеру 8 тысяч евро.
    Завершился суд между Шахтером и футболистом Манчестер Сити Александром Зинченко.
    -----------
    солидно
    Ссылка
    online
    Юрий Д, 06.02.2022 22:10
    +1
    Донецк и лохи - это слова синонимы
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 06.02.2022 22:09
    0
    За этот период «Сарагоса» перевела на счета «Шахтера» суммарно только 332 тысячи евро, которые и являются пока единственной компенсацией, полученной украинским клубом за побег своего хавбека.

    Напомнило :
    ----------------
    Шахтер отсудил у Зинченко 8 тысяч евро
    Горняки подавали иск на игрока в связи с односторонним расторжением контракта, впоследствии чего Зинченко оказался в Уфе.
    Украинский клуб настаивал на том, что 19-летний футболист незаконно разорвал соглашение и требовал наказать его дисквалификацией и крупным штрафом. Впрочем, по словам юриста игрока Михаила Прокопца, дело уже закрыто, а санкции оказались несерьезными.
    "Сегодня мы получили решение ФИФА по Зинченко. Игрок должен будет заплатить Шахтеру 8 тысяч евро.
    Завершился суд между Шахтером и футболистом Манчестер Сити Александром Зинченко.
    -----------
    Ссылка
    online
    porvy-pykan, 06.02.2022 22:14
    -4
    Юрий Д, 06.02.2022 22:10
    Донецк и лохи - это слова синонимы
    Киприоты с динамо лохи и этот факт все знают
    Ссылка
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