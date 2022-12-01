ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу подходит к завершению групповой этап. В пятницу будут сыграны последние матчи в двух группах, а мы уже знаем шесть из восьми пар 1/8 финала.

1/8 финала ЧМ-2022

Нидерланды - США

Аргентина - Австралия

Япония - Хорватия

Англия - Сенегал

Франция - Польша

Марокко - Испания

Осталось определить еще двух участников плей-офф из группы G (Бразилия уже вышла, Швейцария, Камерун, Сербия) и группы H (Португалия уже вышла, Гана, Южная Корея, Уругвай).