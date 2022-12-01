ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Пятница - заключительный день группового этапа
На чемпионате мира по футболу подходит к завершению групповой этап. В пятницу будут сыграны последние матчи в двух группах, а мы уже знаем шесть из восьми пар 1/8 финала.
1/8 финала ЧМ-2022
Нидерланды - США
Аргентина - Австралия
Япония - Хорватия
Англия - Сенегал
Франция - Польша
Марокко - Испания
Осталось определить еще двух участников плей-офф из группы G (Бразилия уже вышла, Швейцария, Камерун, Сербия) и группы H (Португалия уже вышла, Гана, Южная Корея, Уругвай).
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