Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 23:35 |
980
0

ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала

Пятница - заключительный день группового этапа

01 декабря 2022, 23:35 |
980
0
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
twitter.com/FIFAWorldCup

На чемпионате мира по футболу подходит к завершению групповой этап. В пятницу будут сыграны последние матчи в двух группах, а мы уже знаем шесть из восьми пар 1/8 финала.

1/8 финала ЧМ-2022

Нидерланды - США

Аргентина - Австралия

Япония - Хорватия

Англия - Сенегал

Франция - Польша

Марокко - Испания

Осталось определить еще двух участников плей-офф из группы G (Бразилия уже вышла, Швейцария, Камерун, Сербия) и группы H (Португалия уже вышла, Гана, Южная Корея, Уругвай).

По теме:
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Фиаско Германии. Чемпион ЧМ-2014 не вышел из группы на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси
Футбол | 01 декабря 2022, 07:40 4
Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси
Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси

Месси никогда не выбывал из группового этапа любого из турниров

Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 01 декабря 2022, 18:56 34
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022

«Серебряные» призеры предыдущего мундиаля выбили из турнира в Катаре «бронзовых»

Стало известно, сколько получил Шахтер, уступив долг по Матузалему
Футбол | 01.12.2022, 22:30
Стало известно, сколько получил Шахтер, уступив долг по Матузалему
Стало известно, сколько получил Шахтер, уступив долг по Матузалему
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Футбол | 01.12.2022, 19:54
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»
Футбол | 01.12.2022, 18:38
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 3
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
30.11.2022, 09:30 10
Футбол
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48 8
Теннис
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
30.11.2022, 18:57 16
Футбол
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
30.11.2022, 21:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности