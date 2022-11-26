Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 ноября.

1A. Мирная страница истории. Англия расписала мировую с США

Союзники Украины не приблизились к выходу в плей-офф

1B. Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом

Неожиданная, но заслуженная победа команды Карлуша Кейруша

2A. За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор

Соперники обменялись голами

2B. Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022

Катарцы отличились первым голом на мундиале, но потеряли шансы на 1/8 финала

3. Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ

25 ноября состоялись матчи 2-го тура в двух группах

4. Под шум генератора. Черноморец в Одессе сыграл вничью против Металлиста

Команды были близки к голу, однако решительный шаг никто из них не сделал

5. Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо

Жан-Филипп Крассо не собирается продолжать карьеру в киевском клубе

6. Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной

Теперь у игроков есть свои Rolls Royce

7. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»

Легендарный украинский голкипер – о последствиях российских ракетных ударов

8. Групповой этап – без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера

У игрока повреждение ноги

9. ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»

По всей стране развернуты «Пункты несокрушимости», но в Киеве много жалоб

10. 32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022

Блогер Sport.ua – о главных молодых талантах турнира