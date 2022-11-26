Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины
Главные новости за 25 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 ноября.
1A. Мирная страница истории. Англия расписала мировую с США
Союзники Украины не приблизились к выходу в плей-офф
1B. Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
Неожиданная, но заслуженная победа команды Карлуша Кейруша
2A. За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор
Соперники обменялись голами
2B. Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022
Катарцы отличились первым голом на мундиале, но потеряли шансы на 1/8 финала
3. Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
25 ноября состоялись матчи 2-го тура в двух группах
4. Под шум генератора. Черноморец в Одессе сыграл вничью против Металлиста
Команды были близки к голу, однако решительный шаг никто из них не сделал
5. Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
Жан-Филипп Крассо не собирается продолжать карьеру в киевском клубе
6. Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Теперь у игроков есть свои Rolls Royce
7. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Легендарный украинский голкипер – о последствиях российских ракетных ударов
8. Групповой этап – без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
У игрока повреждение ноги
9. ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
По всей стране развернуты «Пункты несокрушимости», но в Киеве много жалоб
10. 32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022
Блогер Sport.ua – о главных молодых талантах турнира
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