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26 ноября 2022, 08:23 | Обновлено 26 ноября 2022, 08:30
662
0

Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины

Главные новости за 25 ноября на Sport.ua

26 ноября 2022, 08:23 | Обновлено 26 ноября 2022, 08:30
662
0
Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 ноября.

1A. Мирная страница истории. Англия расписала мировую с США
Союзники Украины не приблизились к выходу в плей-офф

1B. Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
Неожиданная, но заслуженная победа команды Карлуша Кейруша

2A. За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор
Соперники обменялись голами

2B. Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022
Катарцы отличились первым голом на мундиале, но потеряли шансы на 1/8 финала

3. Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
25 ноября состоялись матчи 2-го тура в двух группах

4. Под шум генератора. Черноморец в Одессе сыграл вничью против Металлиста
Команды были близки к голу, однако решительный шаг никто из них не сделал

5. Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
Жан-Филипп Крассо не собирается продолжать карьеру в киевском клубе

6. Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Теперь у игроков есть свои Rolls Royce

7. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Легендарный украинский голкипер – о последствиях российских ракетных ударов

8. Групповой этап – без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
У игрока повреждение ноги

9. ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
По всей стране развернуты «Пункты несокрушимости», но в Киеве много жалоб

10. 32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022
Блогер Sport.ua – о главных молодых талантах турнира

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Источник Sport.ua
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