Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
Жан-Филипп Крассо не собирается продолжать карьеру в киевском клубе
Форвард французского «Сент-Этьена Жан-Филипп Крассо снова отказал киевскому «Динамо».
Сообщается, что «бело-синие» предлагали футболисту существенное повышение зарплаты, по сравнению с той, что он получает во Франции, но все ровно не смогли его уговорить.
Кроме «Динамо» интерес к Крассо проявляет неназванный российский клуб, а также «Црвена Звезда». В то же время «Сент-Этьен» готов продать Жана-Филиппа этой зимой, поскольку его контракт истекает летом.
Отметим, что этим летом киевляне уже пытались заполучить нападающего, но потерпели неудачу.
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