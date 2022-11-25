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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 21:18 |
2386
2

Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо

Жан-Филипп Крассо не собирается продолжать карьеру в киевском клубе

25 ноября 2022, 21:18 |
2386
2
Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
Instagram. Жан-Филипп Крассо

Форвард французского «Сент-Этьена Жан-Филипп Крассо снова отказал киевскому «Динамо».

Сообщается, что «бело-синие» предлагали футболисту существенное повышение зарплаты, по сравнению с той, что он получает во Франции, но все ровно не смогли его уговорить.

Кроме «Динамо» интерес к Крассо проявляет неназванный российский клуб, а также «Црвена Звезда». В то же время «Сент-Этьен» готов продать Жана-Филиппа этой зимой, поскольку его контракт истекает летом.

Отметим, что этим летом киевляне уже пытались заполучить нападающего, но потерпели неудачу.

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Источник Динамомания
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Комментарии 2
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avk2307
Це про Мудрика прихована стаття.
Ніяк не вмовлять.
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Анатолій Чорнобук
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