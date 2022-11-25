Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо

Форвард французского «Сент-Этьена Жан-Филипп Крассо снова отказал киевскому «Динамо».

Сообщается, что «бело-синие» предлагали футболисту существенное повышение зарплаты, по сравнению с той, что он получает во Франции, но все ровно не смогли его уговорить.

Кроме «Динамо» интерес к Крассо проявляет неназванный российский клуб, а также «Црвена Звезда». В то же время «Сент-Этьен» готов продать Жана-Филиппа этой зимой, поскольку его контракт истекает летом.

Отметим, что этим летом киевляне уже пытались заполучить нападающего, но потерпели неудачу.