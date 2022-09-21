Источник: Динамо предлагало 2 миллиона евро за нападающего Сент-Этьена

В начале сентября 2022 года киевский клуб «Динамо» сделал предложение о переходе нападающего «Сент-Этьена» Жана-Филиппа Крассо.

Киевский клуб предлагал за 25-летнего ивуарийца 2 миллиона евро и 15% от предстоящей перепродажи, однако французы ответили на такое предложение отказом.

К слову, динамовцы готовы были платить Крассо в 8 раз больше, чем игрок сейчас получает в «Сент-Этьене». Однако решение руководства французского клуба было однозначным – Жан-Филипп не продается.

Ранее украинский журналист заявил, что «Динамо» больше никого не подпишет до окончания трансферного окна.