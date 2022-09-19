Источник: Динамо не будет никого подписывать до закрытия трансферного окна

Журналист Игорь Цыганык не считает, что «Динамо» будет кого-то подписывать до закрытия трансферного окна 22 сентября.

По его мнению, все стоящие игроки уже разобраны.

Цыганык считает, что усиление игры команды может произойти за счет внутренних резервов, в частности, за счет того, что должны выдвинуться на первые роли центральные полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу дал предоставил своим подопечным отдых до 22 сентября.