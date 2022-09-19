Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо не будет никого подписывать до закрытия трансферного окна
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 18:50 |
589
3

Источник: Динамо не будет никого подписывать до закрытия трансферного окна

Игорь Цыганык считает, что уже некого приглашать в команду

19 сентября 2022, 18:50 |
589
3
Источник: Динамо не будет никого подписывать до закрытия трансферного окна
ФК Динамо Киев

Журналист Игорь Цыганык не считает, что «Динамо» будет кого-то подписывать до закрытия трансферного окна 22 сентября.

По его мнению, все стоящие игроки уже разобраны.

Цыганык считает, что усиление игры команды может произойти за счет внутренних резервов, в частности, за счет того, что должны выдвинуться на первые роли центральные полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу дал предоставил своим подопечным отдых до 22 сентября.

По теме:
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Игорь Цыганык Динамо Киев Владимир Шепелев Александр Андриевский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамомания
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
Футбол | 19 сентября 2022, 11:57 10
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг

Украинскому футболисту очень не понравилось увиденное

Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Футбол | 19 сентября 2022, 09:40 1
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену

Забить три мяча в АПЛ, выйдя на поле с лавки запасных, - выдающееся достижение

В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
Футбол | 19.09.2022, 17:30
В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Футбол | 19.09.2022, 12:55
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА
Футбол | 19.09.2022, 15:54
Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА
Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
якщо перекласти на нормальну мову то "динамо і далі програватиме у футбол"))))
Зрозуміло що Суркам грошей шкода
Ответить
0
Борис Велев
Динамо  вообще  никого не подпишет...Во  первых,  кто  захочет  сейчас  переходить  в  команду,   котрую  тянут  за  уши,  а она....простите,  упирается,  а  во вторых  за последние  10  лет  киевляне  не  купили  ни одного  достойного  форварда.  Разговоров  много,  как  впрочем  и  сама  игра  Динамо,  а  вот  до  дела, УВЫ....СМИ  опять  побегут  впереди  поезда....информацию  надутую  никто  опровергать не  будет.  Страна  потеряла  Динамо
Ответить
0
ALKOSruLKA
І правильно! Андрієвський з Антюхом - крутіше будь-яких легіонерів, а Бесєдін - взагалі ТОПчик!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
18.09.2022, 17:08 4
Футбол
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
18.09.2022, 16:43 14
Футбол
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
17.09.2022, 20:11 1
Бокс
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
18.09.2022, 04:00 22
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
19.09.2022, 02:00 21
Баскетбол
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 20
Футбол
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
18.09.2022, 09:57 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности