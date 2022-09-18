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  4. Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе
Украина. Премьер лига
18 сентября 2022, 16:23 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:24
884
2

Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе

Киевляне получили время отдышаться после серии болезненных поражений

18 сентября 2022, 16:23 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:24
884
2
Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе
ФК Динамо Киев

После матча с кипрским АЕКом в Лиге Европы Мирча Луческу предоставил своим подопечным отдых до 22 сентября.

В следующий четверг команда вновь соберется на клубной базе «Динамо» в Вите-Литовской, чтобы начать подготовку к ближайшим матчам - против «Миная» в рамках украинской Премьер-лиги (2 октября) и французского «Ренна» в Лиге Европы (6 октября).

Тренировочный процесс динамовцы возобновят без сборников, которые вернутся в расположение «бело-синих» после поединков своих национальных команд.

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук вызваны в национальную сборную Украины, а Антон Боль, Константин Вивчаренко, Александр Сирота и Владислав Ванат - в молодежную. Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши, а летний новичок «Динамо» Кахим Перрис - в национальную команду Ямайки.

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Динамо Киев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Лига Европы АЕК Ларнака
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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zhyr
Просто він їх бачити не хоче)))
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-1
Iigor6583
Після чого віддихати. Вони вже віддихають майже рік. Один раз в тижень побігають "трусцой" хаотично за мячом, як діти в дитсадку, отримають на горіхи, і знову відихать на тренажерах, пробіжки і т.д. "Хорошо устроились", ці ледарі і бездари.
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-1
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