Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе
Киевляне получили время отдышаться после серии болезненных поражений
После матча с кипрским АЕКом в Лиге Европы Мирча Луческу предоставил своим подопечным отдых до 22 сентября.
В следующий четверг команда вновь соберется на клубной базе «Динамо» в Вите-Литовской, чтобы начать подготовку к ближайшим матчам - против «Миная» в рамках украинской Премьер-лиги (2 октября) и французского «Ренна» в Лиге Европы (6 октября).
Тренировочный процесс динамовцы возобновят без сборников, которые вернутся в расположение «бело-синих» после поединков своих национальных команд.
Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук вызваны в национальную сборную Украины, а Антон Боль, Константин Вивчаренко, Александр Сирота и Владислав Ванат - в молодежную. Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши, а летний новичок «Динамо» Кахим Перрис - в национальную команду Ямайки.
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