Украина. Премьер лига23 сентября 2022, 11:39 | Обновлено 23 сентября 2022, 11:41
1257
1
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Киевский клуб хочет усилить атаку
23 сентября 2022, 11:39 | Обновлено 23 сентября 2022, 11:41
1257
1
В поле зрения «Динамо» Киев остается форвард французского «Сент-Этьена» Жан-Филипп Крассо. Ранее сообщалось, что киевляне оценили трансфер игрока в 2 млн евро, но получили отказ.
Утверждается, что «Сент-Этьен» якобы получил новое предложение от украинского клуба — оно составляет 2,5 млн евро.
Впрочем, источник считает, что «Сент-Этьен», вероятно, отклонил и это предложение «Динамо» — о переходе игрока официально объявлено не было, а в Украине трансферное окно закрылось с наступлением 23 сентября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 19:50 7
Заплатили на 250 тысяч евро больше
Футбол | 22 сентября 2022, 16:05 3
В заявку включены Владислав Кулач и Бенито
Футбол | 23.09.2022, 07:57
Футбол | 23.09.2022, 07:00
Футбол | 22.09.2022, 14:24
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 00:47 9
21.09.2022, 16:28
21.09.2022, 23:43 106
22.09.2022, 14:54
22.09.2022, 18:23 22
21.09.2022, 16:49
21.09.2022, 09:38 18
21.09.2022, 12:40 5
Ещё б попытались какого то форварда с АПЛ или Ла-Лиги вытянуть в свою ДыКу хилую