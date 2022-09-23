Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена

В поле зрения «Динамо» Киев остается форвард французского «Сент-Этьена» Жан-Филипп Крассо. Ранее сообщалось, что киевляне оценили трансфер игрока в 2 млн евро, но получили отказ.

Утверждается, что «Сент-Этьен» якобы получил новое предложение от украинского клуба — оно составляет 2,5 млн евро.

Впрочем, источник считает, что «Сент-Этьен», вероятно, отклонил и это предложение «Динамо» — о переходе игрока официально объявлено не было, а в Украине трансферное окно закрылось с наступлением 23 сентября.