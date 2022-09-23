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  4. Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 11:39 | Обновлено 23 сентября 2022, 11:41
1257
1

Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена

Киевский клуб хочет усилить атаку

23 сентября 2022, 11:39 | Обновлено 23 сентября 2022, 11:41
1257
1
Источник: Динамо улучшило предложение по нападающему Сент-Этьена
ФК Сент-Этьен. Жан-Филипп Крассо

В поле зрения «Динамо» Киев остается форвард французского «Сент-Этьена» Жан-Филипп Крассо. Ранее сообщалось, что киевляне оценили трансфер игрока в 2 млн евро, но получили отказ.

Утверждается, что «Сент-Этьен» якобы получил новое предложение от украинского клуба — оно составляет 2,5 млн евро.

Впрочем, источник считает, что «Сент-Этьен», вероятно, отклонил и это предложение «Динамо» — о переходе игрока официально объявлено не было, а в Украине трансферное окно закрылось с наступлением 23 сентября.

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Фанькин кот
Глухой номер. ДК как загнанная в угол крыса - мечется от безысходности от одного второсортного клуба к другому, жалобно клянчит абы кого подписать в немощную атаку. Не получится!
Ещё б попытались какого то форварда с АПЛ или Ла-Лиги вытянуть в свою ДыКу хилую
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