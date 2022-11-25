Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера

По информации СМИ, ведущий форвард сборной Бразилии Неймар, получивший повреждение в матче первого тура чемпионата мира против Сербии, выбыл до конца группового этапа.

Игрок был заменен на 79-й минуте матча с Сербией, а наставник сборной Тите после игры сказал, что Неймар еще обязательно сыграет на турнире.

Бразилия стартовала с красивой победы со счетом 2:0. Далее команду, которую считают одним из фаворитов ЧМ-2022, ждут матчи квартета против Швейцарии и Камеруна.

Если Бразилия выиграет группу, то выйдет на одну из команд квартета H (Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана).