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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 15:54 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:00
1271
1

Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера

У игрока повреждение ноги

25 ноября 2022, 15:54 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:00
1271
1
Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, ведущий форвард сборной Бразилии Неймар, получивший повреждение в матче первого тура чемпионата мира против Сербии, выбыл до конца группового этапа.

Игрок был заменен на 79-й минуте матча с Сербией, а наставник сборной Тите после игры сказал, что Неймар еще обязательно сыграет на турнире.

Бразилия стартовала с красивой победы со счетом 2:0. Далее команду, которую считают одним из фаворитов ЧМ-2022, ждут матчи квартета против Швейцарии и Камеруна.

Если Бразилия выиграет группу, то выйдет на одну из команд квартета H (Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана).

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Источник Marca
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Комментарии 1
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ass36
Он лидером некогда не был. Вечно подающий надежды. 
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