Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»

Экс-вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины, а ныне ассистент Александра Петракова в главной команде страны Александр Шовковский прокомментировал ситуацию с аварийными отключениями света из-за российских ракетных ударов.

«Более 16 часов нет света в самом центре столицы. Нет, вы не подумайте, что я жалуюсь! Я помню, как после тренировок мы мылись в холодной воде. Я помню, как играли при -17 по Цельсию (интересно, что это было именно в Минске, в столице страны, всячески поддерживающей, помогающей и предоставляющей свою территорию для военной агрессии со стороны россии).

Хорошо, что у нас только два братских народа… Правду говорят, что кровная вражда самая жестокая! Я чувствую, что мы еще больше сжимаемся в кулак, чтобы ощущать друг друга… чтобы дополнять друг друга… чтобы объединившись стать одним целым Бесстрашным… Несокрушимым… Непобедимым!», - написал Шовковский в Instagram.