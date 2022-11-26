Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ

24 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи второго тура в группах A и B.

В вечернем матче группы B Англия ничего не смогла поделать с сопротивлением «соккеристов» из США (0:0).

Обе группы имеют интересные и непростые турнирные расклады.

Все будет решаться в последнем туре. Известно только, что Катар точно не сумеет пробиться в 1/8 финала.

ЧМ-2022. 2-й тур, 25 ноября

12:00. Уэльс – Иран – 0:2

Голы: Чешми, 90+8, Резаеян, 90+11

15:00. Катар – Сенегал – 1:3

Голы: Мунтари, 78 – Диа, 41, Дьедиу, 48, Дьенг, 84

18:00. Нидерланды – Эквадор – 1:1

Голы: Гакпо, 6 – Валенсия, 49.

21:00. Англия – США – 0:0

Турнирные таблицы

Матчи 3-го тура, 29 ноября

17:00. Эквадор – Сенегал, Нидерланды – Катар

21:00. Уэльс – Англия, Иран – США