Чемпионат мира25 ноября 2022, 17:21 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:26
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Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Теперь у игроков есть свой Rolls Royce
25 ноября 2022, 17:21 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:26
4106
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Футболистам сборной Саудовской Аравии подарили машины после победы над командой Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд сделал приятный подарок каждому футболисту национальной команды. Он подарил им автомобили Rolls Royce Phantom.
Отметим, что после победы над Аргентиной в стране был объявлен выходной.
К слову, помимо машин, каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу.
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саудівські шейхи, туркменські керівники та українські олігархи - це інтелектуально одного рівня люди: примітивні, самовпевнені та косять під аристократів, хоча вони по стилю поведінки більше схожі на елітних гопніків.