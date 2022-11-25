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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 17:21 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:26
4106
2

Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной

Теперь у игроков есть свой Rolls Royce

25 ноября 2022, 17:21 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:26
4106
2
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Twitter

Футболистам сборной Саудовской Аравии подарили машины после победы над командой Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд сделал приятный подарок каждому футболисту национальной команды. Он подарил им автомобили Rolls Royce Phantom.

Отметим, что после победы над Аргентиной в стране был объявлен выходной.

К слову, помимо машин, каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Rolan Stkomarovskiy
схожа поведінка на донецького шейха Ахметова, той теж дарував автомобілі гравцям, а потім, кажуть люди, брав біту і бив їх
саудівські шейхи, туркменські керівники та українські олігархи - це інтелектуально одного рівня люди: примітивні, самовпевнені та косять під аристократів, хоча вони по стилю поведінки більше схожі на елітних гопніків.
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