Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной

Футболистам сборной Саудовской Аравии подарили машины после победы над командой Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд сделал приятный подарок каждому футболисту национальной команды. Он подарил им автомобили Rolls Royce Phantom.

Отметим, что после победы над Аргентиной в стране был объявлен выходной.

К слову, помимо машин, каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу.