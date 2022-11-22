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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 19:21 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:28
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1

Гуляют все. Победа Саудовской Аравии над Аргентиной получила размах

Сенсационный результат на ЧМ-2022 доставил радость всей Саудовской Аравии

22 ноября 2022, 19:21 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:28
500
1
Гуляют все. Победа Саудовской Аравии над Аргентиной получила размах
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре сборная Саудовской Аравии добилась победы над командой Аргентины со счетом 2:1.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, будучи в эйфории от достижения футбольной сборной, объявил среду, 23 ноября, выходным днем во всей стране.

Команда Саудовской Аравии, переиграв Аргентину, одержала в истории только четвертую победу в финальных турнирах чемпионов мира. Ранее она добивалась побед над Египтом (2:1) на ЧМ-2018, а также над Бельгией (1:0) и Марокко (2:1) на ЧМ-1994.

26 ноября сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Польши.

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Анатолій Чорнобук
Прийміть мої щирі вітання народу Саудії. Так треба перемагати
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