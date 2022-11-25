Под шум генератора. Черноморец в Одессе сыграл вничью против Металлиста

В самом разгаре находится групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре, однако сборная Украины, к большому сожалению, не принимает в нем непосредственного участия. Это, в свою очередь, позволило организаторам Премьер-лиги не останавливать розыгрыш национальных соревнований, в отличие от остальных стран Европы. Таким образом в очередной, и последний в привычном формате в 2022 году, футбольный уик-энд мы заходили в контексте матчей пятнадцатого тура. Тура, который вообще мог бы не состояться, если бы не смелость наших защитников и работников энергетической отрасли, все еще преодолевающих последствия очередного масштабного ракетного удара.

Донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла» сыграли посреди недели именно в день мощного обстрела (3:2), а уже в этот раз на поле стадиона «Черноморец» в Одессе местный одноименный клуб встречался с харьковским «Металлистом». Для коллектива Романа Григорчука этот матч был очень важным, потому что, очевидно, опытный украинских специалист не хотел завершать свой первый год в должности главного тренера «моряков» в зоне непосредственных претендентов на вылет. В то же время команда Олега Ратия не побеждала шесть матчей подряд и завершать на минорной ноте осенний этап коллектива в дебютном сезоне в «элите» ей было бы как-то не по духу.

В Одессе в этот день выпало немало осадков в виде мелкого дождя непосредственно во время нашего поединка, что, конечно, имело отражение на качество исполнения со стороны обеих команд. Хозяева поля попытались начать с собственных быстрых атак, однако вскоре были отброшены за центральную линию, и уже соперники пытались диктовать свои условия. Тяжёлая на общем фоне игра проходила большую часть первого тайма вообще без моментов, и только незадолго до перерыва внезапный выстрел от Юсова издалека с левого фланга пришлось тащить из-под ближней стойки голкиперу харьковчан Костику.

Чуть позже стала очевидной причина такой медленной игры «Металлиста» в атаке – ведущий нападающий команды Максим Прядун почувствовал боль в мышцах, из-за чего была заменена уже на 39 минуте. Появившийся вместо него на поле Рязанцев немного оживил движение гостей на чужой половине, однако решительных действий до наступления паузы ни одна из команд не предпринимала.

На второй тайм Григорчук со своей стороны добавил еще двух свежих исполнителей на футбольное поле в лице Войтиховского и Гладкого, на фоне чего его команда попыталась провести несколько быстрых атак, но особого успеха не имела. В то же самое время, Демченко во время одного из немногочисленных стандартов у чужих ворот завершил подачу углового ударом головой в левый угол, однако Непогодов эффектно парировал угрозу.

А еще стоило вспомнить момент у Рязанцева, когда тот повел мяч к лицевой на левом фланге штрафной мимо голкипера, но в пустые ворота не попал из-за слишком острого угла. «Металлист» постепенно перехватывал все больше инициативы во владении мячом, и в конце концов создал еще одну классную возможность, когда Танковский выстрелом со штрафного с близкого расстояния попал в перекладину на 71 минуте.

Все склонялось к тому, что команда Ратия – Кобина должна дожимать соперников, но получилось так, что гости внезапно остановились в атаке, а соперники продолжали играть до последнего. Именно поэтому именно опасный выстрел со стороны Путри из стандарта перед чужими владениями ставил точку в этой встрече. Однако Илья не попал в правую девятку, поэтому его команда снова не добилась желаемого результата в родной Одессе.

Следующий матч одесский «Черноморец» сыграет дома против криворожского «Кривбасса» в рамках доигрывания седьмого тура УПЛ уже 2 декабря, а харьковский «Металлист» в этот день будет встречаться на выезде с киевским «Динамо» в рамках восьмого тура.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Черноморец» – «Металлист» - 0:0

Салюк, 70 – Демченко, 36, Кайдалов, 86

«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Джеймс, Салюк (Кузык, 78), Путря – Кравченко, Политило – Юсов (Войтиховский, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Брагару – Кубемба (Гладкий, 46).

«Металлист»: Костик – Каплиенко, Клименчук, Мизюк, Шопин – Панасенко (Багачанский, 67), Танковский, Демченко (Ралюченко, 67) – Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Подлепенец.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 10 (4) – 8 (3)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 1 – 1.

ЧЕРНОМОРЕЦ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C