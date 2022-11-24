Еще совсем недавно «Черноморец» являлся явным аутсайдером Премьер-Лиги, а «Металлист» располагался в турнирной таблице ближе к лидерам. Но на данный момент ситуация изменилась и одесситы значительно приблизились к харьковским футболистам, проигрывая им всего лишь шесть очков. Поэтому предстоящая игра в Одессе будет иметь важное значение для обеих команд.

Черноморец

Подопечные Романа Григорчука в двух последних играх наконец-то по-настоящему порадовали своих болельщиков. Сперва они нанесли поражение в гостях «Минаю» со счетом 1:0 благодаря голу Ильи Путри с пенальти в самом начале игры. Кстати, это была первая победа «Черноморца» в нынешнем сезоне. А затем на своем родном стадионе обыграли прямого конкурента в борьбе за то, чтобы выбраться из низов наверх «Львов» 2:0. Здесь отличились Ермаков и Войтиховский. Победная серия могла бы еще продолжиться, но матч 14-го тура с «Рухом» не состоялся, так как его перенесли на более поздних срок.

Понятно, что вышеназванные соперники были вполне по силам одесситам, учитывая нынешний состав моряков. Тем не менее, можно вспомнить, что ранее с этими же футболистами «Черноморец» не мог добиться успеха с другими подобными командами. Так что работа тренерского штаба, как видим, не проходит даром и сейчас дает свои результаты.

Возвращаясь к составу одесситов, надо отметить, что тон в нем все-таки задают опытные футболисты такие как Сергей Кравченко, Дмитрий Непогодов, Сергей Политыло, Евгений Селин, Иван Бобко, Максим Белый, Виталий Ермаков, которым уже за 30. Виден и прогресс молодежи, особенно у Максима Брагару, того же Максима Войтиховского. Но в то же время значительно большего ждут тренеры от известного бомбардира Александра Гладкого. Он пока в нынешнем сезоне еще ни разу не забивал. Между прочим, напомним, что Гладкий начинал в большом футболе именно в Харькове. Так что, может быть, он приберег голы для своих земляков?

Металлист

А вот у харьковчан безвыигрышная серия длится уже 6 туров подряд. Началась она с минимального поражения от «Днепра-1». Затем были упущены победы в матчах со «Львовом» и «Зарей». Причем в игре с луганскими футболистами «Металлист» вел 2:1 в самом конце встречи, но умудрился пропустить два гола на последних минутах и проиграл. А после нулевой ничьей с земляками из другого харьковского клуба, подопечные Олега Ратия и Александра Призетко с одинаковым счетом 0:1 проиграли соперникам, которые располагались ниже в турнирной таблице – «Кривбассу» и «Минаю».

Нельзя сказать, что харьковчане резко сдали в игре, ведь практически в каждом матче у них есть моменты, которые они не сумели реализовать. Но то, что команда переживает некоторый спад, очевидно. К тому же тренеры постоянно должны вносить коррективы в состав. Одни футболисты выбывают из него из-за травм, другие – из-за дисквалификации. К примеру, в предыдущей встрече с «Минаем» не могли помочь своим партнерам Александр Рыбка, Виталий Федорив, Игорь Чайковский, Вячеслав Танковский.

Вот и в предстоящем матче с «Черноморцем» не сыграет защитник Юрий Романюк, который будет вынужден пропустить матч из-за перебора желтых карточек. Понятно, что такие потери бесследно не проходят. Да еще давно не забивал один из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата Максим Прядун. Поэтому харьковчане, пожалуй, в числе первых, кто сейчас с нетерпением ожидает зимний перерыв, чтобы восстановить свои силы.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины в элитном дивизионе эти команды в разное время провели 29 матчей. У «Металлиста» 12 побед, у «Черноморца» – 8. Еще 9 поединков завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 40:31 в пользу харьковчан. В последний раз соперники играли друг с другом в Премьер-Лиге 7 мая 2016 года. Тогда на берегу Черного моря выиграл «Металлист» 1:0. Интересно, что в той встрече в составе гостей играли Александр Каплиенко и Андрей Ралюченко, которые могут выйти на поле стадиона «Черноморец» и сейчас. А за одесситов тогда высткпал нынешний игрок «Металлиста» Дмитрий Коркишко.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Селин, Белый, Путря, Кравченко, Политило, Брагару, Бобко, Наумец, Гладкий

«Металлист»: Костык, Клименчук, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко, Коркишко, Панасенко, Картушов, Демченко, Подлепенец, Прядун

Прогноз на противостояние:

«Черноморец» сейчас, как говорят, на ходу и он будет стремиться продолжить свою победную серию. «Металлист» тоже не хочет в очередной раз огорчать своих болельщиков. Борьба должна получиться интересной и равной. Предположим ничью 1:1.

25 ноября, пятница