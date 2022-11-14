Моряки набирают ход. Черноморец комфортно обыграл Львов

Сегодня, 14 ноября, в Одессе прошел поединок между «Черноморцем» и ФК «Львов». Оба клуба к поединку подходили как представители низов турнирной таблицы, поэтому горели желанием благодаря победе улучшить свое положение.

В напряженном поединке триумфатором оказались «моряки», во втором тайме показавшие хороший футбол и дожавшие оппонента. Забитыми мячами отличились Ермаков и Войтиховский.

Матч начался довольно скучно. Первый удар в створ ворот нанес нападающий «львов» Бугай лишь на 20-й минуте игры, хотя до этого инициативой владели хозяева. К концу первого тайма наиболее интересным моментом был потенциальный выход один на один Наумца, но Ильющенков раскусил задумку «моряков» и первым был на мяче. В первом тайме было всего два угловых, три удара на две команды и ноль желтых карточек, поэтому арбитр встречи ничего и не компенсировал к игровому времени.

Второй тайм активнее начали подопечные Дулуба. Вскоре команда Григорчука снова стала играть первым номером и с 60-й минуты выглядела гораздо лучше соперников. Все это позволило дважды забить.

Сначала подачу с углового нейтрализовал голкипер гостей, но атаку вторым темпом завершил Ермаков. Защитник головой замкнул подачу Кравченко. Сразу после этого мог забивать Гладкий. Опытный форвард не смог реализовать выход один на один, пробив выше ворот.

Тренеры активно производили замены и Роман Григорчук выпустил на поле настоящего джокера. Войтиховский первым ударом попал в штангу, а затем головой удвоил преимущество своей команды. До конца встречи моментов больше не было.

Одесситы одержали вторую победу и поднялись на 14-е место. «Черноморец» за 12 матчей набрал 9 баллов. Столько же очков и у ФК «Львов», но они занимают 15-е место.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Черноморец» - «Львов» – 2:0

Ермаков, 67, Войтиховский 79

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Белый (Селин, 89), Салюк, Краченко, Политило, Брагару (Кузик, 84), Бобко (Гладкий, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Кубемба (Войтиховский, 72) .

«Львов»: Ильющенков, Никитюк, Муравский, Вовкун (Ременяк, 69), Гриша, Мильченко (Якимов, 78), Шишко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Нич, 62), Бугай (Михайлив, 69).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «ЛЬВОВ». ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА