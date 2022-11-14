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14 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 14 ноября 2022, 01:02
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Черноморец - Львов. Текстовая трансляция матча

Вашему вниманию текстовая трансляция матча 13-го тура УПЛ

14 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 14 ноября 2022, 01:02
43
0
Черноморец - Львов. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 14 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ сойдутся в очной встрече одесский «Черноморец» и ФК «Львов». Поединок пройдет на стадионе «Черноморец». Начало игры запланировано на 14:00.

К данному матчу коллективы подойдут в хорошем настроении. «Моряки» в непростом поединке на выезде сумели одолеть «Минай» (1:0). Все решил гол от Ильи Путри с пенальти в начале встречи. Для подопечных Григорчука это была первая победа в сезоне. Немного омрачила успех красная карточка для Манджрекара. Канадец в этом чемпионате все игры начинал в старте.

«Львов» также в прошлом туре заработал себе три очка в копилку. Более того, победу «львы» добыли в дерби над «Рухом» (2:1). Эта виктория позволила футболистам Дулуба прервать шестиматчевую серию без побед.

Есть уверенность, что и в данной встрече команды будут бороться лишь за три очка, ведь победа над прямым конкурентом добавит не только баллов, но и поднимет моральный дух.

«Черноморец» остался последним, имея в активе всего 6 пунктов за 11 матчей. У «Львова» дела лучше - 9 очков за такое же количество сыгранных встреч.

Между соперниками за всю историю было 5 противостояний. Дважды побеждали одесситы, дважды была ничья и лишь раз триумфатором выходил ФК «Львов».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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