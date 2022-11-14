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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 20:36 |
466
0

Черноморец – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 13-го тура УПЛ

14 ноября 2022, 20:36 |
466
0
Черноморец – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 14 ноября, «Черноморец» в 13-м туре УПЛ обыграл со счетом 2:0 «Львов». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Черноморец» - «Львов» – 2:0
Голы: Ермаков, 67, Войтиховский 79

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Белый (Селин, 89), Салюк, Краченко, Политило, Брагару (Кузик, 84), Бобко (Гладкий, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Кубемба (Войтиховский, 72) .

«Львов»: Ильющенков, Никитюк, Муравский, Вовкун (Ременяк, 69), Гриша, Мильченко (Якимов, 78), Шишко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Нич, 62), Бугай (Михайлив, 69).

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Черноморец).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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