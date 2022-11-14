Черноморец – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 13-го тура УПЛ
Сегодня, 14 ноября, «Черноморец» в 13-м туре УПЛ обыграл со счетом 2:0 «Львов». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Черноморец» - «Львов» – 2:0
Голы: Ермаков, 67, Войтиховский 79
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Белый (Селин, 89), Салюк, Краченко, Политило, Брагару (Кузик, 84), Бобко (Гладкий, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Кубемба (Войтиховский, 72) .
«Львов»: Ильющенков, Никитюк, Муравский, Вовкун (Ременяк, 69), Гриша, Мильченко (Якимов, 78), Шишко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Нич, 62), Бугай (Михайлив, 69).
События матча
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