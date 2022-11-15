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Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 03:52 |
198
0

ГРИГОРЧУК: «Очень доволен, что удалось победить»

Главный тренер «Черноморца» рад, что клуб выбирается с черной полосы

15 ноября 2022, 03:52 |
198
0
ГРИГОРЧУК: «Очень доволен, что удалось победить»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Наставник одесского «Черноморца» Роман Григорчук поделился эмоциями от победы над «Львовом» (2:0) в рамках 13-го тура УПЛ.

«Победа в таком стиле, как бы нам хотелось. При некоторых минусах, конечно. И это очень дорого обходится. Стратегически мы понимали, что против такого стиля игры, как у «Львова», нужно как можно скорее забить гол. Следует забить первый мяч, использовать психологическое состояние соперника и дожать. Нам не удалось это быстро, но когда забили, воспользовались этим.

Мое мнение об Одессе, о футбольных людях, с которыми мы все это вместе делали – ужасно ценю все это. В последнее время чувствовал себя очень несчастным человеком, понимая, что люди так ждут побед, а мы долгое время не можем этого дать. Это меня так мучило, вы себе просто не представляете.

И по ходу игры чувствовал, что сейчас бы еще фанатов – и будет почти та атмосфера. Она включает в себя все. Я был очень рад сегодня. Я спешил в раздевалку, чтобы сказать ребятам, что это одесская победа, то, что нужно людям. Очень доволен, что удалось это сделать».

Для «моряков» это уже вторая победа подряд. В минувшем туре «Черноморец» на выезде одолел «Минай». Эти два успеха позволили коллективу Григорчука покинуть последнее место в турнирной таблице.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Григорчук Черноморец - Львов
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Источник ФК Черноморец
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