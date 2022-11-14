В понедельник, 14 ноября, в Одессе «Черноморец» встретится со «Львовом». Обе команды в прошлом туре одержали победы и постараются развить успех. Кроме того, соперников в таблице разделяют три очка (львовяне опережают «моряков), так что их очное противостояние имеет стратегическое значение в контексте турнирной борьбы.

Черноморец

После поражения от киевского «Динамо» главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук сказал, что в оставшихся до зимней паузы пяти играх его команда должна взять 12 очков. Многие украинские болельщики наверняка отреагировали на эти слова саркастической улыбкой, ведь на тот момент «Черноморец» шел без побед в чемпионате. И уже в следующем поединке против «Миная» одесситы одержали первую викторию, причем с 71-й минуты встречи подопечные Григорчука действовали в меньшинстве. Но этот успех не позволил одесскому клубу улучшить свою позицию в турнирной таблице: он все еще находится на последнем месте.

Несмотря на позитивные моменты в игре «Черноморца», которые отмечает и Григорчук, у одесситов существует проблема с логичным завершением своих атакующих действий. Отсюда и самый низкий в текущем турнире показатель в графе забитых голов: «моряки» еще ни разу не забивали более одного мяча за матч. Из персоналий отметим игру Максима Брагару, забившего два гола, и молодого Владислава Наумца, который в августе этого года стал игроком «Черноморца». Кстати, именно Наумец заработал пенальти в ворота «Миная», благодаря чему одесситы забили единственный гол в матче. Отметим и Сергея Политыло, который прошлый сезон провел в составе ближайшего соперника «моряков». В понедельник встречу своей команды пропустит Джеймс Манджрекар, удаленный в предыдущем поединке «Черноморца».

Львов

В прошлом туре «сине-золотые» проводили принципиальное львовское дерби против «Руха» и одержали важную победу. Кстати, «Львов» впервые обыграл руховцев в национальном чемпионате. Лучшим бомбардиром львовян в нынешнем первенстве является Владислав Бугай, который забил 3 гола. В прошлом сезоне форвард выступал за «Черноморец». Одесский клуб не чужой и для главного тренера «Львова» Олега Дулуба: в 2017-м белорусский специалист был наставником «моряков».

Накануне поединка с «Рухом» «Львов» заключил контракт с опытным защитником Сергеем Симининым, который сразу был включен в заявку команды на львовское дерби. Правда, на поле неделю назад Симинин так и не появился. Вполне возможно, что он дебютирует за «Львов» именно в Одессе. А вот Александр Васильев в понедельник не сыграет: полузащитник будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Статистика встреч

Команды провели семь очных встреч, в которых львовяне одержали только одну победу. Одесситы одержали 4 победы, а еще 2 матча завершились вничью. Предыдущее противостояние соперников состоялось в октябре прошлого года, и победителя команды не определили, сыграв вничью (1:1). Тогда «моряки» открыли счет благодаря голу Михайленко, но вскоре Антви сравнял цифры на табло.

Прогноз на противостояние

Как уже отмечалось, обе команды победили в своих предыдущих матчах и постараются в понедельник развить успех. При этом подопечные Романа Григорчука имеют в своем пассиве пятиматчевую безвыигрышную домашнюю серию. Вряд дли мы увидим в предстоящем противостоянии большое количество голов, ведь и «Черноморец», и «Львов» мало забивают. Оценивая продемонстрированное командами в предыдущих встречах, отдадим минимальное преимущество хозяевам поля.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Белый, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба.

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Симинин, Никитюк, Грисьо, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай.

14 ноября, понедельник