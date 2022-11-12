Шахтер Донецк

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:00.

Донецкая команда отчаянно пытается удержаться на одном уровне с «Днепром-1», но пока выходит не очень - отставание составляет два очка. Днепряне свой матч будут играть перед отчетным, поэтому коллектив Йовичевича будет знать – есть шансы выйти первое место или нужно стараться не отстать от конкурента. В предыдущем туре «Шахтер» спокойно обыграл «Верес» (0:2), а луганчане несколько неожиданно минимально уступили «Ингульцу» и рискуют потерять третье место, поскольку «Александрия» отстает на два очка и имеет игру в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Заря» в украинской версии сайта.