Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
13.11.2022 17:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 18:06 |
491
0

Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2022, 18:06 |
491
0
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер
12 ноября в 17:55 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:00.

Донецкая команда отчаянно пытается удержаться на одном уровне с «Днепром-1», но пока выходит не очень - отставание составляет два очка. Днепряне свой матч будут играть перед отчетным, поэтому коллектив Йовичевича будет знать – есть шансы выйти первое место или нужно стараться не отстать от конкурента. В предыдущем туре «Шахтер» спокойно обыграл «Верес» (0:2), а луганчане несколько неожиданно минимально уступили «Ингульцу» и рискуют потерять третье место, поскольку «Александрия» отстает на два очка и имеет игру в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Заря» в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист 1925 – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Лассина ТРАОРЕ: «Мудрик может играть где угодно»
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые с 1998 года на чемпионате мира не будет ни одного игрока из УПЛ
Футбол | 11 ноября 2022, 21:37 4
Впервые с 1998 года на чемпионате мира не будет ни одного игрока из УПЛ
Впервые с 1998 года на чемпионате мира не будет ни одного игрока из УПЛ

Непрерывная серия с представительством украинской лиги длилась 5 турниров

Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом
Футбол | 12 ноября 2022, 16:19 0
Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом
Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом

Украинский защитник выйдет на поле с первых минут

Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Футбол | 12.11.2022, 11:49
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Футбол | 11.11.2022, 22:39
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Лассина ТРАОРЕ: «Украина – фантастическая страна, я фан Зеленского»
Футбол | 12.11.2022, 14:54
Лассина ТРАОРЕ: «Украина – фантастическая страна, я фан Зеленского»
Лассина ТРАОРЕ: «Украина – фантастическая страна, я фан Зеленского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
11.11.2022, 01:55 2
MMA
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
11.11.2022, 17:18 6
Другие виды
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
10.11.2022, 18:49 43
Футбол
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:03
Футбол
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
11.11.2022, 12:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности