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Ворскла
13.11.2022 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 17:39 |
169
0

Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2022, 17:39 |
169
0
Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
12 ноября в 17:37 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Днепр-1». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

Были когда-то времена, когда полтавская команда боролась за еврокубки и выходила в них, а «Днепр-1» боролся за выживание в УПЛ. Теперь ситуация поменялась – «Ворсклу» с начала сезона продолжает штормить, а днепряне всерьез намерены стать чемпионами. В предыдущем туре подопечные Скрипника с боем уступили «Кривбассу» (0:1), а «Днепр-1» благодаря хет-трику Довбика спокойно победил «Колос» и продолжает удерживать единоличное лидерство в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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