В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Днепр-1». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

Были когда-то времена, когда полтавская команда боролась за еврокубки и выходила в них, а «Днепр-1» боролся за выживание в УПЛ. Теперь ситуация поменялась – «Ворсклу» с начала сезона продолжает штормить, а днепряне всерьез намерены стать чемпионами. В предыдущем туре подопечные Скрипника с боем уступили «Кривбассу» (0:1), а «Днепр-1» благодаря хет-трику Довбика спокойно победил «Колос» и продолжает удерживать единоличное лидерство в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.