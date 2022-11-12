Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Днепр-1». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.
Были когда-то времена, когда полтавская команда боролась за еврокубки и выходила в них, а «Днепр-1» боролся за выживание в УПЛ. Теперь ситуация поменялась – «Ворсклу» с начала сезона продолжает штормить, а днепряне всерьез намерены стать чемпионами. В предыдущем туре подопечные Скрипника с боем уступили «Кривбассу» (0:1), а «Днепр-1» благодаря хет-трику Довбика спокойно победил «Колос» и продолжает удерживать единоличное лидерство в УПЛ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.
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