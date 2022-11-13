Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Ворскла» - «Днепр-1» - 1:1.

Кравец, 67 - Пихаленок, 25.

Челядин, 45, Юрченко, 74 - Гомес, 80.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Зайков, Яворский, Кравец - Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81) - Олийнык, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула - Степанюк.

«Днепро-1»: Валеф - Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70) - Танчик, Піхаленок, Громов (Назаренко, 50) - Довбик.

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).

Стадион: «Минай» (Минай).

ВОРСКЛА - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА