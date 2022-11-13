На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой
Команда Скрипника могла даже вырвать победу в конце матча
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Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Ворскла» - «Днепр-1» - 1:1.
Кравец, 67 - Пихаленок, 25.
Челядин, 45, Юрченко, 74 - Гомес, 80.
«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Зайков, Яворский, Кравец - Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81) - Олийнык, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула - Степанюк.
«Днепро-1»: Валеф - Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70) - Танчик, Піхаленок, Громов (Назаренко, 50) - Довбик.
Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).
Стадион: «Минай» (Минай).
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