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Чемпионат Украины
Ворскла
13.11.2022, FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:22
1038
2

На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой

Команда Скрипника могла даже вырвать победу в конце матча

13 ноября 2022, 16:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:22
1038
2
На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Ворскла» - «Днепр-1» - 1:1.

Кравец, 67 - Пихаленок, 25.

Челядин, 45, Юрченко, 74 - Гомес, 80.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Зайков, Яворский, Кравец - Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81) - Олийнык, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула - Степанюк.

«Днепро-1»: Валеф - Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70) - Танчик, Піхаленок, Громов (Назаренко, 50) - Довбик.

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).

Стадион: «Минай» (Минай).

ВОРСКЛА - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Aleks04
Дякую хлопцям за гру, видно, що сил взагалі не було. Вони героїчно перебувають на першому місці.
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AK.228
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