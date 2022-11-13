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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 17:19 |
566
0

Александр КУЧЕР: «Будем готовиться к матчу с «Шахтером»

Наставник «Днепра-1» – о ничье с «Ворсклой»

13 ноября 2022, 17:19 |
566
0
Александр КУЧЕР: «Будем готовиться к матчу с «Шахтером»
СК Днепр-1

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер подвел итоги игры против полтавской «Ворсклы» (1:1) на послематчевой пресс-конференции:

– Я считаю, что была интересная игра. Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы очень хорошо смотрелись и должны были забивать больше, но пошли на перерыв при счете 1:0. Во втором тайме уже «Ворскла» была активнее, у нее было больше моментов, а в конце игры мы могли как забить, так и пропустить. Поэтому считаю, что результат в сегодняшнем матче закономерен.

– Ваша команда создает много моментов, но мало реализует. Что с этим делать?

– Конечно, хотелось бы, чтобы попадали в ворота, но это – футбол, и все это мы понимаем. К тому же ребята были устали, ведь сыграли уже четыре матча за десять дней, так что им нужен отдых. Они все молодцы и отдавали все силы, и я им очень спасибо за то, что они как раз играют в футбол, и показывают игру.

– Следите за результатами «Шахтера» или отталкиваетесь только от своей игры?

– Понятно, что у нас следующая игра с «Шахтером», но мы еще не смотрели их тщательно и не готовились к этому матчу, ведь сейчас закончилась только игра с «Ворсклой». Сейчас отдохнем и будем готовиться к этому матчу. Так что пока еще ничего не смотрел и не знаю, что там как. Что касается «Ворсклы», то хочу сказать, что у них хорошая команда. Где-то у них были неудачи, но у них хороший тренер, умеющий ставить игру. Так что, думаю, что у них все впереди, – сказал Кучер.

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Источник СК Днепр-1
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