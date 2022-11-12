В воскресенье, 13 ноября, в Минае состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

Ворскла

Полтавчане под руководством Виктора Скрипника пока не оправдывают ожидания болельщиков. Мало того, что «Ворскла» неудачно выступила в квалификации Лиги конференций, уступив по итогам двухматчевого противостояния шведскому АИКу, так еще и в чемпионате результаты, мягко говоря, не впечатляют. За 12 сыгранных поединков клуб из Полтавы набрал лишь 14 очков и занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ.

На этой неделе была прервана беспроигрышная серия подопечных Скрипника. Во Львове «Ворскла» минимально уступила «Кривбассу» (0:1), хоть и являлась фаворитом на котировках букмекеров. Возможно, неудачи связаны с непростым финансовым положением в клубе. У руководства перед футболистами и тренерским штабом полтавчан были задолженности и до полномасштабной войны, а сейчас, похоже, ситуация только усугубилась.

Днепр-1

Команда Александра Кучера довольно неожиданно продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата УПЛ. За 11 сыгранных поединков днепряне набрали 28 очко из 33 возможных и опережают ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», на 5 баллов, хотя у «горняков» еще есть игра в запасе. И это при том, что в этом сезоне «Днепр-1» впервые играет на два фронта.

В Лиге конференций подопечные Кучера заняли второе место на групповом этапе, благодаря чему вышли в 1/16 финала турнира. Могли днепряне перепрыгнуть сразу в 1/8 финала, если бы выиграли у АЗ в Алкмааре в заключительном туре. В том поединке украинский клуб выглядел очень неплохо, но все же потерпел поражение со счетом 1:2. А в минувшем туре национального чемпионата спортклубовцы одержали уверенную победу над «Колосом» – 3:1.

Кадровая ситуация

За «Ворсклу» из-за дисквалификации не смогут сыграть сразу два игрока атаки – бразилец Марлисон и албанец Таулянт Сефери. У «Днепра-1» из-за перебора желтых карточек пропустит поединок хавбек Руслан Бабенко.

По-прежнему в лазарете днепрян остаются защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, а также полузащитник Доминго Бланко.

Личные встречи

В официальных матчах «Днепр-1» и «Ворскла» встречались 9 раз. Днепряне выиграли больше половины встреч, а полтавчане оказались сильнее только единожды. Вничью завершились 3 поединка.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Кравец, Скляр, Кравчук, Бацула, Олейник, Юрченко, Степанюк.

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Когут, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Амаш, Довбик.

13 ноября, воскресенье