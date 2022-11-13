Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 16:46 |
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Ворскла – Днепр-1 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
13 ноября 2022, 16:46 |
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В матче 13-го тура УПЛ «Днепр-1» и «Ворскла» расписали мирову.
Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Ворскла» – «Днепр-1» – 1:1.
Кравец, 67 – Пихаленок, 25.
«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Зайков, Яворский, Кравец - Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81) - Олийнык, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула - Степанюк.
«Днепро-1»: Валеф - Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70) - Танчик, Піхаленок, Громов (Назаренко, 50) - Довбик.
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Ворскла).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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