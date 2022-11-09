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Чемпионат Украины
Колос К
09.11.2022, FT 1 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:06 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:19
4582
11

Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса

Команда Александра Кучера продолжает лидировать в турнирной таблице

09 ноября 2022, 17:06 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:19
4582
11
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
СК Днепр-1

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем домашнем стадионе в Ковалевке принимал «Днепр-1». Поединок был запланирован на 13:00, но не успели команды разыграть мяч, как в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Поединок был начат с двухчасовой задержкой.

Поединок запомнился двумя пенальти и хет-триком Артема Довбика. Первый раз форвард «Днепра-1» отличился уже на 5-й минуте, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол Романа Гончаренко против Валентина Рубчинского. Хозяева отыгрались в середине первого тайма, этому снова поспособствовало решение главного арбитра указать на точку.

Реализовал пенальти у «Колоса» Вадим Милько. Однако паритет на табло был восстановлен ненадолго, уже спустя пять минут Довбик оформил дубль, отличившись после передачи от Александра Пихаленка. А на 77-й минуте главный бомбардир днепрян отличился третьим забитым мячом.

УПЛ

«Колос» отыграться не смог. Поединок завершился очередной победой команды Александра Кучера, которая еще на шаг приблизилась к тому, чтобы стать «зимним чемпионом» и иметь хорошие шансы впервые в истории выиграть национальный чемпионат.

Что касается «Колоса», то команда Ярослава Вишняка потерпела второе поражение подряд. У нее 7-я строчка в турнирной таблице чемпионата УПЛ.

В следующем туре «Днепр-1» проведет выездной матч против полтавской «Ворсклы», а «Колос» также в гостях будет противостоять киевскому «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Колос» – «Днепр-1» – 1:3

Милько 31 (пен.) - Довбик 5 (пен.), Довбик 36, Довбик 81

Милько 34, Черноморец 53, Болбат 65 - Бабенко 24

«Колос»: Волынец, Гончаренко, Смирный (Попов 67), Милько, Черноморец, Безбородько (Исаенко 82), Золотов, Чоботенко, Мякушко (Ильин 83), Болбат, Задоя (Ориховский 55)

«Днепр-1»: Валеф, Адамюк (Кононов 90+1), Сарапий, Бузанелло, Довбик, Гуцуляк (Танчик 46), Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихалёнок (Логинов 83), Гомес

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

КОЛОС — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Артем Довбик Днепр-1 Колос Ковалевка Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Днепр-1 отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 11
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Aleks04
Дніпро дуже спокійно виглядає. Все впевненіше та впевненіше. На зло всім! Сподіваюся, що у Гуцуляка не рецидив, це буде ще одна вагома втрата перед матчем із Фк Мудрик. 
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+12
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FunDK
Днепро1
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+10
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Veter
Зато у Колоса форма праздничней
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-6
Лавочкин
ФК Довбык 
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-14
Лавочкин
Без довбыка  пердяни команда уровнем ФК опзж с Кипра суркисов. 
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-15
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