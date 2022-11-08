В среду, 9-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Лидер чемпионата Украины поиграл на нервах родных болельщиков, когда на выходных внезапно уступал в счете по ходу игры против закарпатского «Миная». Однако для команды Александра Кучера тогда все обошлось без последствий (3:1), но теперь их ждет куда более сложное испытание. «Колос» в последнее время растерял способность поражать чужие ворота, однако при этом старается воздерживаться от пропущенных мячей. Справится ли оборона Ярослава Вишняка с лучшей атакой чемпионата?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.