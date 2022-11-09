Александр КУЧЕР: «Довбик молодец, но он играет не один»

Главный тренер «Днепра-1» оценил победу над «Колосом» (3:1), поделился мнением о хет-трике Артема Довбика и отметил, что никогда раньше не играл при таком календаре.

«Очень эмоциональная игра была. Команда соперника была очень агрессивно настроена, было много борьбы и фолов. Но в том графике, в котором мы играем, хочу в первую очередь поблагодарить своих футболистов, ведь они за шестой день играют уже третий матч. Я, наверное, никогда еще не видел такого календаря. Но ничего, мы будем играть.

Конечно, есть травмированные и есть определенный осадок от победы, ведь мы снова потеряли игрока, тем более что у нас сейчас каждый футболист на счету. Так что будем восстанавливаться и готовиться дальше. Сегодня, повторюсь, было много чувств. Мы неплохо выглядели, контролировали мяч, несмотря на то, что соперник нас постоянно прессинговал и искал наши ошибки. Но мы выстояли и одержали заслуженную победу.

Судейство? Я считаю, что не нужно очень комментировать судейство, потому что это футбол и эмоции. Здесь нужно спокойно садиться и смотреть игру. А так – это эмоции, ведь каждый стремится победить и всегда кто-то будет недоволен. Так что не вижу здесь никаких проблем.

Артем забил трижды – молодец, но он не один играет. У нас есть команда и не важно, кто именно забивает. Надо одерживать победы в каждой игре. Забил Артем – молодец! Забьет кто-нибудь другой – тоже молодец! Побеждает команда, прежде всего. Если мы и дальше будем играть с таким настроением, будем на поле одной командой, то у нас и дальше будут хорошие шансы побеждать», – сказал Кучер.

«Днепр-1» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 28 очков после 10 сыгранных матчей.