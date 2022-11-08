В среду, 9 ноября, в Ковалевке состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Колос» на своем домашнем стадионе примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Колос

Клуб из Ковалевки несколько туров подряд был лучшим представителем всей Киевской области, включая Киев, если судить по турнирной таблице. Однако разгромное поражение команды Ярослава Вишняка от «Александрии» (1:4) позволило «Динамо» сместить ковалевцев на седьмую строчке в чемпионате.

Тем не менее «Колос» продолжает бороться за еврокубковую зону. В активе у подопечных Вишняка 15 очков, а отставание от ровенского «Вереса», который замыкает топ-5, составляет лишь 2 балла. Примечательно, что в нынешнем сезоне в домашних поединках «Колос» еще не проигрывал. Но продлить эту серию будет очень непросто, ведь впереди один из самых опасных соперников.

Днепр-1

Команда Александра Кучера довольно неожиданно удерживает лидерство в турнирной таблице чемпионата УПЛ. За 10 сыгранных поединков днепряне набрали 28 очков из 30 возможных и опережают ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», на 2 балла. И это при том, что в этом сезоне «Днепр-1» впервые играет на два фронта.

В Лиге конференций подопечные Кучера заняли второе место на групповом этапе, благодаря чему вышли в 1/16 финала турнира. Могли днепряне перепрыгнуть сразу в 1/8 финала, если бы выиграли у АЗ в Алкмааре в заключительном туре. В том поединке украинский клуб выглядел очень неплохо, но все же потерпел поражение со счетом 1:2. А в минувшем туре национального чемпионата спортклубовцы одержали волевую победу над «Минаем» – 3:1.

Кадровая ситуация

«Колосу» не сможет помочь только опытный 34-летний форвард Александр Лысенко, у него перебор желтых карточек.

В «Днепре-1» продолжают находиться в лазарете защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, полузащитник Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Неопределенной остается судьба Фареса Балули, не поехавшего на последние матчи против АЗ (1:2) и «Миная» (3:1).

История встреч

За всю историю «Колос» и «Днепр-1» встречались 8 раз. У каждой команды по три победы в противостоянии, а еще два матча завершились с ничейным исходом.

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец – Емец, Чеботенко, Новак, Золотов, Милько, Ориховский, Смирный, Болбат, Ильин, Безбородько.

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Логинов, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Сарапий, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Довбик.

9 ноября, среда